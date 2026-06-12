Tình huống hi hữu mới xảy ra với bé N.Đ.P (9 tuổi, ở Nghệ An). Gia đình đưa bé vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bác sĩ phát hiện một dị vật cản quang nằm sâu ở phế quản phải của bệnh nhi.

Nhận định tình trạng này gây tắc nghẽn đường thở và chèn ép hô hấp nghiêm trọng đe dọa tính mạng, ê-kíp Khoa Tai mũi họng lập tức phối hợp cùng chuyên khoa Gây mê - Hồi sức tiến hành nội soi cấp cứu, gắp thành công chiếc răng mắc kẹt sâu trong phế quản. Sau can thiệp, đường thở của bệnh nhi hoàn toàn thông thoáng, không xảy ra biến chứng hay chảy máu.

Bé trai hít sặc chiếc răng vừa được nhổ, dẫn đến ho sặc sụa và khó thở dữ dội, phải đi cấp cứu. Ảnh: BVCC

Hiện tại, bé P. tỉnh táo, nhịp thở ổn định, có thể ăn uống bình thường và đang được tiếp tục theo dõi chăm sóc tại khoa.

Thạc sĩ, bác sĩ Hà Thanh Bình (Khoa Tai mũi họng) cho biết thói quen tự nhổ răng cho con của nhiều bậc phụ huynh tưởng chừng vô hại nhưng lại tiềm ẩn rủi ro khôn lường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng trẻ.

Bác sĩ Bình khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên tự ý nhổ răng cho trẻ tại nhà, nhất là với những chiếc răng chưa tách rời hoàn toàn khỏi lợi. Trong giai đoạn trẻ thay răng, sự theo dõi và hỗ trợ chuẩn kỹ thuật y khoa rất cần thiết để ngăn chặn triệt để nguy cơ nuốt hoặc hít sặc dị vật.

Nếu trẻ bất ngờ xuất hiện các triệu chứng như ho sặc sụa, thở rít, tím tái hoặc ho kéo dài sau một tai nạn sinh hoạt tương tự, gia đình cần giữ bình tĩnh và lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.