Hiệp hội Environnement Juste của Pháp đã đề xuất một quy định bắt buộc tích hợp hệ thống lưu trữ đối với các dự án năng lượng tái tạo có công suất trên 10 kWp nhằm mang lại tính linh hoạt ngay tại nguồn.

Kế hoạch Năng lượng nhiều năm của Pháp (PPE 3) đặt mục tiêu đạt 48 GWp công suất điện mặt trời vào năm 2030, nhưng lại không đưa ra bất kỳ mục tiêu cụ thể nào cho việc lưu trữ năng lượng. Trong một bản sách trắng vừa được trình lên Bộ, Hiệp hội Environnement Juste cảnh báo rằng sự thiếu sót này có thể gây rủi ro kỹ thuật cho hệ thống điện.

Theo tổ chức phi lợi nhuận này, việc thiếu tính linh hoạt sẽ biến các mục tiêu triển khai thành một "điểm nghẽn vật lý", đe dọa cả sự ổn định của lưới điện lẫn tính nhất quán của quá trình chuyển dịch năng lượng.

Hiệp hội đề xuất tích hợp hệ thống lưu trữ để tăng tính linh hoạt ngay tại nguồn, đồng thời đưa ra yêu cầu bắt buộc về mức lưu trữ năng lượng tối thiểu đối với các cơ sở năng lượng tái tạo mới có công suất trên 10 kWp.

Theo ông Tim Abady, Chủ tịch hiệp hội, nguyên tắc đặt ra là các nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm đối với tính biến thiên của nguồn điện đưa lên lưới. Biện pháp này nhằm chuyển chi phí ổn định hệ thống điện về phía nhà sản xuất - hiện do công chúng chi trả - đồng thời hạn chế nhu cầu đầu tư các cơ sở phát điện quy mô lớn vượt mức cần thiết.

Cách tiếp cận này cũng được cho là sẽ tác động đến việc sử dụng quỹ đất tại Pháp, trong bối cảnh tính gián đoạn của nguồn năng lượng khiến các dự án điện mặt trời mặt đất phải mở rộng quy mô. Nguyên nhân xuất phát từ chiến lược năng lượng PPE 3, khi công suất được tính theo mức đỉnh (tối đa trong điều kiện lý tưởng), trong khi hệ số phụ tải trung bình chỉ khoảng 13,5%.

Trên thực tế, mức 48 GWp công suất lắp đặt chỉ tạo ra khoảng 6,5 GW điện trung bình. Nếu không có công suất lưu trữ để điều hòa sản lượng gián đoạn này, lưới điện buộc phải bù đắp cho những dao động đột ngột. Hệ thống có thể thực hiện việc này bằng cách huy động các nguồn lực có thể điều khiển được, thường là các nhà máy điện chạy bằng khí đốt, nhưng về lâu dài, hệ thống có thể phải đầu tư nâng cấp hạ tầng truyền tải.

Việc bắt buộc triển khai hệ thống lưu trữ năng lượng được đánh giá sẽ giúp hạn chế tình trạng lãng phí khoảng 1,6 TWh điện năng bị cắt giảm vào năm 2025, đồng thời mang lại khoản tiết kiệm ước tính 4,8 tỷ euro vào năm 2035.

Bên cạnh đó, việc tích hợp các giải pháp linh hoạt vào nền tảng công nghiệp của châu Âu, với sự tham gia của các doanh nghiệp như TIAMAT và CATL tại châu Âu, được kỳ vọng sẽ giúp Pháp điều hướng hiệu quả quá trình chuyển đổi năng lượng, đồng thời bảo đảm ổn định nguồn cung điện và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến lĩnh vực nông nghiệp.

Từ góc độ công nghệ, hiệp hội xác định công nghệ natri-ion là giải pháp phù hợp nhất để triển khai trên quy mô lớn này. Không giống như pin lithium sắt photphat (LFP), công nghệ này không yêu cầu lithium, coban hoặc niken - những kim loại tới hạn thường phải nhập khẩu.

Dữ liệu ngành gần đây, đặc biệt là từ nhà sản xuất CATL, cho thấy chi phí pin chỉ khoảng 19 euro (22,9 USD)/kWh, thấp hơn ba lần so với LFP, và tuổi thọ lên tới 15.000 chu kỳ. Các công ty châu Âu như Tiamat Energy ở Pháp và Altris ở Thụy Điển đã và đang định hình lĩnh vực này.

Theo PV