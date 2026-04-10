Các nhà khoa học tại Đại học Turku (Phần Lan) đã tiến hành khảo sát về việc liệu các sản phẩm tẩy rửa gia dụng có thể dùng để vệ sinh tấm pin mặt trời hay không. Kết quả cho thấy, hầu hết sản phẩm - bao gồm nước lau kính và cồn isopropanol - đều phù hợp và không gây ảnh hưởng đến độ truyền sáng của lớp kính bề mặt.

Tuy nhiên, nước rửa chén là ngoại lệ khi dung dịch này làm thay đổi các đặc tính quang học của lớp kính có phủ màng chống phản xạ trên tấm pin mặt trời.

Các nhà khoa học lưu ý, mặc dù nước rửa chén ít gây hư hại vĩnh viễn nhưng làm giảm độ truyền sáng của kính và không thể phục hồi hoàn toàn, ngay cả khi đã được rửa lại bằng nước.

"Mặc dù kính được lau bằng nước rửa chén trông có vẻ sạch, nhưng khả năng truyền dẫn ánh sáng của nó đã bị giảm đi đáng kể. Bề mặt trông sạch không đồng nghĩa với hiệu suất tối ưu", nhà nghiên cứu Julianna Varjopuro chia sẻ với tạp chí PV Magazine.

Vệ sinh không đúng cách có thể khiến hiệu suất của tấm pin mặt trời sụt giảm đáng kể. Ảnh: TL

"Có khả năng nước rửa chén chỉ đơn thuần để lại các vệt mờ trên kính chứ không làm hỏng lớp phủ chống phản xạ. Dù vậy, chúng tôi vẫn khuyến nghị tránh sử dụng chất này khi vệ sinh các tấm pin mặt trời", Giáo sư Kati Miettunen nói thêm.

Các thí nghiệm được thực hiện trên các mảnh kính lấy từ tấm pin mặt trời silicon chưa qua sử dụng. Các mẫu kính được ngâm trong 20 giờ với nhiều dung dịch khác nhau, bao gồm ethanol, acetone, isopropanol, chất tẩy rửa chuyên dụng cho pin mặt trời, nước lau kính và nước rửa chén.

Một thử nghiệm tương tự cũng được thực hiện sau khi để tảo phát triển trên kính trong ba ngày bằng hỗn hợp dinh dưỡng có bổ sung đường và rêu. Độ truyền sáng của kính sau khi làm sạch được đo bằng máy quang phổ UV-vis trong dải bước sóng 190-1.100 nm.

Các thử nghiệm vệ sinh trên kính chưa bám bẩn cho thấy tất cả hóa chất đều giúp cải thiện độ truyền sáng, ngoại trừ nước rửa chén khi chất này làm mức truyền sáng đỉnh giảm khoảng 1%. Trong khi đó, các sản phẩm tẩy rửa chuyên dụng cho pin mặt trời được ghi nhận chỉ đạt hiệu quả nhỉnh hơn một chút so với các chất tẩy rửa thông dụng.

Đối với các mẫu bám bẩn, việc vệ sinh đã giúp khôi phục độ xuyên thấu và loại bỏ sự khác biệt do tảo gây ra, ngoại trừ trường hợp dùng nước rửa chén khi mức đỉnh thấp hơn gần 4% so với ban đầu.

Phân tích bằng kính hiển vi lực nguyên tử (AFM) xác nhận lớp phủ chống phản xạ vẫn còn nguyên vẹn sau khi vệ sinh, các vết trầy xước xuất hiện được xác định là do quá trình xử lý trước đó.

"Việc vệ sinh tác động khá đồng đều lên bề mặt và công suất đầu ra của pin mặt trời giảm tỷ lệ thuận với sự sụt giảm độ truyền sáng quang học", bà Miettunen cho biết. Theo bà, trung bình độ truyền sáng của mẫu kính bám bẩn được làm sạch bằng nước rửa chén thấp hơn khoảng 3% so với mẫu được vệ sinh bằng các chất tẩy rửa phù hợp nhất. Do đó, tác động lên công suất đầu ra cũng được dự báo ở mức tương đương.

Hiện tại, nhóm đã bắt đầu nghiên cứu về tình trạng bám bẩn do tuyết. "Trong điều kiện Bắc Âu, đặc biệt là vào cuối mùa xuân, bức xạ mặt trời có thể giảm ở mức đáng kể trong khi nhu cầu điện vẫn còn cao. Do đó, chúng tôi quan tâm đến việc nghiên cứu mức tổn thất công suất do tích tụ tuyết trên các tấm pin", bà Miettunen cho hay.

Gần đây, các nhà nghiên cứu khác tại Viện nghiên cứu Fraunhofer CSP của Đức cũng phát hiện ra rằng một số chất tẩy rửa pin mặt trời được sử dụng rộng rãi có thể làm hỏng lớp phủ kính chống phản xạ, gây sụt giảm đáng kể hiệu suất mô-đun.

Những thử nghiệm của họ cho thấy trong khi một số chất tẩy rửa an toàn, số khác lại gây ra tình trạng xuống cấp rõ rệt và vĩnh viễn cho lớp phủ. Do đó, cần lựa chọn cẩn thận các sản phẩm vệ sinh để tránh gây tổn thất hiệu suất trong dài hạn.

