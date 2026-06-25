Ngày 25/6, Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Yến (45 tuổi, quê Thanh Hóa) và Trần Thanh Chí (56 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, dù chỉ làm môi giới bất động sản và buôn bán heo, từ tháng 2/2025, Nguyễn Thị Yến tự giới thiệu mình là cán bộ thuộc một "Cục nghiệp vụ Bộ Công an".

Sau khi quen biết và có quan hệ tình cảm với ông L. (ngụ phường Ninh Thạnh, Tây Ninh), Yến nhiều lần mặc quân phục Công an nhân dân khi đến nhà người này. Đồng thời, Yến liên tục giới thiệu có quan hệ với lãnh đạo cấp cao trong ngành, thậm chí dàn dựng việc được "lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa chúc mừng ngày 8/3" để tạo lòng tin.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CA

Theo cơ quan điều tra, Yến còn sử dụng một tài khoản Zalo giả, mạo danh lãnh đạo Bộ Công an để nhắn tin cho ông L., nói rằng Yến có "thân phận đặc biệt", đang thực hiện nhiệm vụ bí mật và yêu cầu giữ kín thông tin về công việc.

Từ đó, Yến thường xuyên lấy lý do đi "làm nhiệm vụ bí mật" để mượn tiền ông L. làm kinh phí.

Đến tháng 5/2025, Yến quen Trần Thanh Chí, chủ một xe du lịch, rồi lôi kéo người này cùng giả danh cán bộ công an.

Tháng 10/2025, một nạn nhân đang gặp khó khăn về tài chính đã tin tưởng giao cho Yến 3 tỷ đồng để nhờ dùng "thân phận đặc biệt" can thiệp, thương lượng giãn nợ và xóa nợ.

Sau khi nhận tiền, Yến chia cho Chí 280 triệu đồng, số còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi nạn nhân nhiều lần yêu cầu thực hiện cam kết, Yến viện lý do "bận trực đại hội" để trì hoãn. Đến đầu tháng 6/2026, không thấy kết quả, nạn nhân đã làm đơn tố giác.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị những người là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Nguyễn Thị Yến và Trần Thanh Chí liên hệ để phối hợp giải quyết vụ việc. Đồng thời, cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các thủ đoạn giả danh cán bộ công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.