Ngày 24/5, Công an xã Nhựt Tảo phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương lấy lời khai nhóm đối tượng trên, đồng thời đưa khẩu súng rulo đi giám định để làm rõ các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí.

Công an thu giữ tang vật. Ảnh: CA

Trước đó, lúc 0h10 cùng ngày, Công an xã Nhựt Tảo bất ngờ kiểm tra lưu trú tại căn nhà cho thuê tại ấp Bình Phú.

Lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực nhà chòi phía sau có 5 thanh niên (3 nam, 2 nữ) đang tụ tập với nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua xét nghiệm nhanh, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng dương tính với chất ma túy là Nguyễn Trung H. (SN 2006, trú tại xã Nhựt Tảo) và Mai Võ Hoàng P. (SN 2003, trú tại tỉnh Long An).

Khẩu súng và hung khí được lực lượng chức năng phát hiện Ảnh: CA

Tại hiện trường, công an thu giữ một bộ dụng cụ dùng để hút ma túy. Khi mở rộng phạm vi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 khẩu súng ngắn kiểu rulo, 2 viên đạn và 2 con dao sắc nhọn.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an xã Nhựt Tảo đã lập tức phối hợp với các đơn vị chức năng để tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu hồi dấu vết phục vụ công tác điều tra. Toàn bộ tang vật đã được niêm phong, gửi đi giám định.

5 đối tượng cùng những người liên quan đã được áp giải về trụ sở công an.