Ngày 20/5, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh) để điều tra về hành vi ''Giết người''. Bằng là nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh.

Nghi phạm Nguyễn Cao Bằng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Bi kịch từ lòng tốt đặt sai chỗ

Ngày 20/5, không khí đau thương bao trùm căn nhà cấp 4 mới xây nằm trên đường tỉnh 829, ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh. Tiếng khóc nghẹn ngào của người thân hòa với tiếng kinh cầu khiến những người đến viếng không khỏi xót xa. Nơi tổ chức tang lễ cho các nạn nhân cũng chính là hiện trường vụ án.

Nơi tổ chức tang lễ cho 3 nạn nhân cũng là hiện trường vụ án mạng. Ảnh: HA

Vụ thảm án kinh hoàng đã cướp đi mạng sống của bà H.T.Đ. (70 tuổi), chị M.T.T.T. (41 tuổi, con gái bà Đ.) và cháu N.G.B. (22 tuổi, con chị T.).

Chứng kiến cả vợ, con lẫn cháu đột ngột ra đi, ông Mai Văn Thảo hoàn toàn suy sụp. Đối với ông Thảo, nỗi đau có thêm phần cay đắng tột cùng khi kẻ thủ ác chính là gã con rể hờ từng được gia đình hết lòng cưu mang, còng lưng gánh nợ thay suốt một thời gian dài.

Ông Mai Văn Vinh (63 tuổi, em ruột ông Thảo) xót xa cho biết, chị T. vốn là người lận đận tình duyên. Sau hai lần đổ vỡ, người phụ nữ này dọn về sống chung với cha mẹ, tảo tần bán bánh mì nuôi hai con nhỏ. Hơn 2 năm trước, chị T. quen biết rồi đưa Bằng về nhà chung sống như vợ chồng.

"Bằng trước đó đã ly hôn và không có con. Anh ta bản chất ăn chơi lêu lổng, không nghề nghiệp ổn định nên mọi chi phí sinh hoạt đều dựa dẫm vào nhà T. Thậm chí, gia đình anh ruột tôi đã nhiều lần phải dốc cạn túi trả nợ thay cho anh ta", ông Vinh nói.

Cũng theo ông Vinh, vì quá mệt mỏi và thất vọng, gia đình ông Thảo quyết định cấm cản rồi đuổi Bằng ra khỏi nhà. Dù phải dọn ra ngoài thuê phòng trọ, gã đàn ông này vẫn lén lút tìm cách qua lại với chị T.

Cách đây hơn một tháng, thương con gái chịu nhiều thiệt thòi, ông Thảo bỏ tiền mua đất, xây căn nhà cấp 4 kế bên Trung tâm Y tế xã để chị T. mở quán ăn, tự chủ kinh tế. Nào ngờ, tổ ấm mới vừa an cư được ít ngày thì tai họa ập xuống.

Gia đình tổ chức tang lễ cho 3 nạn nhân. Ảnh: HA

Cuộc truy sát của kẻ máu lạnh

Khoảng 18h ngày 19/5, sau khi uống rượu, Bằng tìm đến nhà chị T. Thấy gia đình vợ hờ đang thuê thợ lắp camera an ninh, gã lớn tiếng phản ứng rồi xảy ra cự cãi.

Trong cơn điên loạn, Bằng rút dao đâm gục bà Đ. ngay tại hiên nhà. Thấy mẹ bị tấn công, chị T. lao vào can ngăn cũng bị gã đâm tử vong tại chỗ.

Nghe tiếng la hét, cháu N.G.B. từ trong nhà chạy ra liền bị Bằng đuổi chém nhiều nhát. Dù bị thương nặng, B. vẫn cố dùng hết sức bình sinh chạy ra con đường bê tông hướng vào Trung tâm Y tế xã để cầu cứu.

"Bằng đuổi theo nạn nhân. Dù B. đã chắp tay van xin tha mạng nhưng hắn vẫn tàn nhẫn dùng dao tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Chứng kiến cảnh tượng quá hãi hùng, tôi không dám vào can ngăn", ông M., một nhân chứng tại hiện trường bàng hoàng kể lại.

Sau khi gây án, Bằng lên xe máy bỏ trốn. Cháu B. dù được người dân tức tốc đưa vào cấp cứu ở cơ sở y tế sát đó nhưng đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Trắng đêm truy bắt hung thủ

Ngay sau khi nhận tin báo về vụ thảm án, Công an xã Hậu Thạnh đã lập tức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh phong tỏa hiện trường, trắng đêm truy bắt hung thủ.

Sau hơn 5 giờ lẩn trốn, đến rạng sáng ngày 20/5, nghi phạm Nguyễn Cao Bằng đã bị các trinh sát tóm gọn.

Đại diện chính quyền địa phương đến thắp nhang, chia buồn với gia đình nạn nhân. Ảnh: HA

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND xã Hậu Thạnh chia sẻ, đây là bi kịch đau lòng chưa từng có tại địa phương. Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, chính quyền xã đã cắt cử lực lượng đến túc trực, động viên tinh thần người thân, đồng thời hỗ trợ khẩn cấp 10 triệu đồng để gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số.

"Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội để đồng hành, hỗ trợ gia đình sớm vượt qua cơn hoạn nạn quá lớn này", lãnh đạo xã Hậu Thạnh cho biết thêm.