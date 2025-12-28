5 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Phương Hoàn (SN 1989), Nguyễn Thị Thanh (SN 1990, vợ của Hoàn), Bùi Ngọc Trâm (SN 2003), Nguyễn Ngọc Kim Châu (SN 2005) và Huỳnh Thị Ngọc Hân (SN 2005), cùng bị khởi tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Trong đó, vợ chồng Hoàn – Thanh được xác định là đối tượng cầm đầu, chủ mưu đường dây.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, sáng 13/12, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Bình Mỹ (TPHCM) bất ngờ kiểm tra hành chính một căn nhà không số tại ấp 18, xã Bình Mỹ.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng đang pha trộn dung dịch để sản xuất dầu gió giả. Đáng chú ý, toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều là hóa chất trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, được các đối tượng thu mua qua mạng xã hội.

Sau khi pha trộn theo tỉ lệ tùy ý, hỗn hợp này được sang chiết thủ công vào chai thủy tinh, dán tem nhãn, đóng màng co, biến thành các sản phẩm dầu gió nhãn hiệu “Siang Pure Oil” có hình thức giống hàng thật.

Hoá chất và nguyên vật liệu để sản xuất dấu gió giả. Ảnh: CA

Mở rộng khám xét tại địa điểm thứ hai trên đường Võ Văn Bích, xã Bình Mỹ, Công an thu giữ thêm hơn 4.300 chai dầu thành phẩm cùng hàng loạt máy ép nhiệt, can hóa chất, vỏ hộp và tem nhãn giả.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng chọn địa điểm sản xuất tại những khu vực thưa thớt dân cư, xa trung tâm để tránh sự chú ý. Bước đầu xác định, đường dây này đã tung ra thị trường hàng trăm ngàn sản phẩm dầu gió giả với giá rẻ so với hàng chính hãng.

Kết quả giám định cho thấy, nguồn hóa chất nhóm này sử dụng không phải dược chất mà chỉ là tinh dầu, dung môi và chất tạo màu dùng trong công nghiệp mùi hương. Các chất này hoàn toàn không có tác dụng điều trị, giảm đau hay sát khuẩn như thông tin ghi trên bao bì của sản phẩm.

Và sản phẩm dầu gió giả được tuồn bán ra thị trường. Ảnh: CA

Công an TPHCM cảnh báo, việc sử dụng các loại dầu gió giả từ hóa chất công nghiệp tiềm ẩn nguy cơ gây kích ứng da, viêm da, bỏng rát và ngộ độc tinh dầu. Đặc biệt nguy hiểm nếu dùng cho trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc người cao tuổi có cơ địa nhạy cảm.

Hành vi của nhóm đối tượng không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gây thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp chân chính mà còn trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng vì mục đích trục lợi bất chính.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.