XEM CLIP:

Ngày 27/12, clip ghi lại vụ việc trên được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Hiện tại, Công an phường Hạnh Thông (TPHCM) đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM điều tra, truy xét nhóm người nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc được xác định xảy ra từ tối 13/12. Người bị hành hung là anh Nguyễn Quốc L. (40 tuổi). Anh L. đã trình báo cơ quan công an nhưng đến nay chưa có kết quả xử lý nên anh chia sẻ vụ việc lên mạng xã hội để cầu cứu.

Nhóm khách đập phá xe. ảnh: NVCC

Theo anh L., tối 13/12, anh nhận cuốc xe từ một địa điểm trên đường Lê Văn Khương về đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông. Lúc này, 6 người khách nam lên xe có dấu hiệu say xỉn. Quá trình di chuyển, nhóm khách nôn ói ra xe.

Anh L. cho biết: “Tôi có trình bày, hôm nay là cuối tuần, tôi mới chạy cuốc xe đầu tiên, mong nhóm khách hỗ trợ ít chi phí để vệ sinh rửa xe, khử mùi hôi. Tôi có xin 400 ngàn đồng cho khoản đó. Ngay lúc đó, nhóm khách không đồng ý và chửi bới, đòi đánh tôi trên xe”.

Kính chiếu hậu xe bị bẻ gãy. Ảnh: NVCC

Tài xế L. bị trầy xước ở cổ. Ảnh: NVCC

Thấy nhóm khách trên xe say xỉn, hung hãn nên khi đến đường Phan Văn Trị, anh L. đã tấp xe vào chốt trực của lực lượng an ninh trật tự cơ sở để giữ an toàn cho bản thân.

Nhóm 6 người khách xuống xe, liên tục chửi bới, xông vào hành hung anh L. gây ra vết sưng tấy ở cổ. Thậm chí, những người này còn đập phá làm hư hỏng 2 kính chiếu hậu của xe.

Sau khi gây ồn ào, đánh người, đập phá xe, nhóm khách bỏ đi vào một con hẻm gần đó. Anh L. đã gọi điện thoại trình báo và đến Công an phường Hạnh Thông ngay trong đêm để tố giác vụ việc.