Sáng 17/11, tranh thủ đi chợ sớm để kịp giờ làm, chị Kiều Thị Hạnh ở phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) mua 15.000 đồng đậu phụ để làm món sốt. Tuy nhiên, khi đến hàng rau, nghe chủ hàng thông báo giá cà chua lên tới 70.000 đồng/kg, chị đành ngậm ngùi chuyển sang món đậu rán.

Món mồng tơi xào tỏi yêu thích của gia đình cũng được chị linh hoạt chuyển sang nấu canh. Giá mồng tơi là 20.000 đồng/mớ, làm món xào hết 3 mớ thì riêng tiền rau đã tốn khoảng 60.000 đồng. Chị đành mua một mớ về nấu bát canh.

Trước đây, tiền mua rau xanh không đáng là bao, một buổi đi chợ chị thường mua rau ăn cho hai ngày. Nhưng gần nửa tháng nay, hôm nào chị cũng phải tính toán mua rau gì để tiền chợ không bị âm. “Giờ đến rau xanh cũng phải ăn dè”, chị than thở.

Trong khi đó, để giữ giá ổn định món đậu phụ nhồi thịt sốt cà chua, chị Lê Thị Trinh - chủ một quán bán đồ ăn online cho cư dân chung cư ở phường Định Công (Hà Nội), đành xin giảm bớt ít hành lá.

Chị chia sẻ, bình thường món ăn này khi giao cho khách, chị gửi kèm một túi hành lá. Thế nhưng, dạo gần đây, không chỉ cà chua tăng giá gấp 3, mà hành lá cũng tăng lên 65.000 đồng/kg.

“Đậu nhồi thịt sốt cà chua thì không thể thiếu cà chua. Tăng giá món ăn theo giá nguyên liệu thì mất khách nên tôi đành cắt bớt lợi nhuận để bù vào phần giá cà chua tăng. Còn hành thì tôi đành xin giảm bớt”, chị kể.

Ghi nhận của PV VietNamNet cho thấy, giá hầu hết các loại rau xanh đều tăng phi mã, có loại cao gấp 2-3 lần. Các tiểu thương cho biết, mưa nhiều, các vùng trồng rau bị ngập lụt dẫn đến rau thối hỏng đã đẩy giá mặt hàng này vào tình trạng khan hiếm, giá tăng cao.

Tại chợ Đại Từ (Định Công), giá rau muống đã tăng lên 30.000 đồng/mớ, cải canh 18.000 đồng/mớ, rau dền và mồng tơi 20.000 đồng/mớ, cải ngọt giá 50.000 đồng/kg, su hào 15.000 đồng/củ, cà chua 70.000 đồng/kg, hành lá 65.000 đồng/kg, bí đao, bầu đều 50.000 đồng/kg...

"Giá rau loại nào cũng đắt đỏ, không biết bao giờ mới hạ về bình thường”, chị Bình, tiểu thương bán rau tại chợ Đại Từ, chia sẻ. Theo chị, thời điểm này hàng năm giá rau xanh tương đối rẻ vì thời tiết chớm đông, thuận lợi cho các loại rau phát triển.

Còn năm nay, mưa to ngập lụt khắp nơi, vựa lớn rau ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đều ảnh hưởng nên hàng khan hiếm, giá đắt đỏ. “Các bà nội trợ đi mua rau ai cũng phải đắn đo, tính toán”. Chị Bình nói và cho hay, có người trước thường mua cả cân cà chua, giờ chỉ dám mua 2 quả. Một số khách còn hỏi “có bán nửa mớ rau muống không” do thấy giá quá đắt đỏ.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Thám - Giám đốc Rau quả sạch Chúc Sơn, thừa nhận, các đợt bão, ngập lụt kéo dài khiến rau gieo trồng thường xuyên bị hư hỏng.

Những ngày gần đây, đêm nhiệt độ xuống thấp, ngày lại nắng rau ăn lá phát triển rất chậm, gieo trồng cả tháng vẫn không thu hoạch được. Còn riêng bắp cải, trồng đến 90 ngày vẫn chỉ thấy lá, bắp nhỏ xíu.

Đây là lý do đẩy giá rau xanh tăng lên mức rất cao, ông Thám cho hay. Tại HTX của ông, giá thu mua rau vốn đã được ký kết từ trước, nhưng do giá thị trường tăng quá mạnh nên HTX buộc phải điều chỉnh, nâng giá thu mua lên thêm 70%.

“Vậy mà HTX phải liên tục cho người đi nhắc nhở các xã viên giữ đúng cam kết, không được bán rau cho các tiểu thương bên ngoài”, vị giám đốc nói. Ông giải thích, rau xanh trên thị trường giá tăng gấp 3-4 lần, không nhắc nhở vậy bà con thấy giá cao là bán ra ngoài ngay. Lúc đó, HTX sẽ thiếu rau để trả đơn hàng cho đối tác.

“Chúng tôi đã ký hợp đồng cung cấp rau xanh cả năm cho đối tác, nên mỗi ngày đều phải bảo đảm đủ lượng rau củ theo yêu cầu. Giá bán cũng được chốt ngay từ thời điểm ký hợp đồng. Vì vậy, dù giá thu mua đang tăng mạnh, HTX vẫn không thể điều chỉnh giá bán và phải chấp nhận lỗ khoảng 300 triệu đồng mỗi tháng,” ông Thám nói.