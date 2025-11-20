Khảo sát tại các chợ ở Hà Nội, giá rau xanh những ngày này vẫn tiếp tục tăng mạnh, một số loại đắt ngang thịt lợn khiến các bà nội trợ ngao ngán.

Đơn cử, tại chợ Đại Từ (Định Công), giá rau muống tăng lên 30.000 đồng/mớ, cải canh 18.000 đồng/mớ, rau dền và mồng tơi giá 20.000 đồng/mớ, cải ngọt giá 50.000 đồng/kg, su hào 20.000 đồng/củ, cà chua 70.000 đồng/kg, hành lá 65.000 đồng/kg, bí đao và bầu 50.000 đồng/kg... Rau mùi tàu, mùi ta giá dao động từ 100.000-120.000 đồng/kg.

Tại chợ online, chị Chu Thị Lanh bán rau cải thảo với giá 45.000 đồng/kg, mầm bắp cải 55.000 đồng/kg, cà rốt giá 40.000 đồng/kg, củ cải 50.000 đồng/kg, cà chua 70.000 đồng/kg.

Tại các chợ dân sinh ở Hà Nội, các bà nội trợ ngao ngán vì giá rau xanh đắt đỏ. Ảnh: Tâm An

Đáng chú ý, các loại rau gia vị được chị Lanh bán với giá cao ngất ngưởng. Theo đó, giá rau mùi tía lên tới 180.000 đồng/kg, mùi ta và rau húng đồng giá 130.000 đồng/kg.

“Rau khan hiếm giá tăng mạnh, cộng với cước phí vận chuyển từ Sơn La xuống Hà Nội nên giá rau củ quả càng đắt đỏ hơn”, chị Lanh giải thích.

Trao đổi với PV VietNamNet về nguyên nhân giá rau xanh ở chợ Hà Nội “đắt khét”, ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ rau Văn Đức (HTX rau Văn Đức) cho hay đó là do thiếu hụt nguồn cung.

Theo ông Minh, với diện tích hơn 200ha của HTX rau Văn Đức, bình thường sẽ cho thu hoạch khoảng 70-80 tấn rau một ngày để xuất bán cho các siêu thị, bếp ăn tập thể ở khu vực Hà Nội.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 10 đến nay, do ảnh hưởng của mưa bão, đặc biệt các đợt mưa lớn kéo dài khiến rau bị thối hỏng nhiều, sản lượng sụt giảm mạnh. Mỗi ngày, HTX hiện chỉ thu hoạch được 40-50 tấn rau xanh. “Số lượng này không đủ cung cấp cho các đối tác”, ông chia sẻ.

Không chỉ tại HTX rau Văn Đức, rau của bà con nông dân trồng tại địa phương hay các vùng lân cận cũng bị ảnh hưởng. Mưa bão làm cho cà chua không đậu được quả, bắp cải và cải thảo chậm lớn, còn rau ăn lá thối hỏng hàng loạt.

Từ đó, đẩy giá rau xanh tăng mạnh. Ông Đức dẫn chứng, thời điểm này năm ngoái giá rau ăn lá tại HTX chỉ dao động từ 10.000-12.000 đồng/kg tuỳ loại, nay tăng lên 18.000-20.000 đồng/kg; bắp cải trước 150.000 đồng/túi 20kg giờ vọt lên 280.000-300.000 đồng/túi.

Các loại rau gia vị còn đắt đỏ hơn vì thời tiết thất thường, cây rau phát triển kém.

Mưa bão, ngập lụt khiến rau xanh thối hỏng, nguồn cung thiếu hụt đẩy giá tăng cao. Ảnh: Tâm An

“Mức giá này bà con nông dân còn không có rau mà bán. Không chỉ thương lái mua rau để phân phối cho các chợ tại Hà Nội, nhiều người còn gom mua lượng lớn đưa vào các tỉnh miền Trung tiêu thụ”, ông Minh chia sẻ.

Ông cho rằng, nhu cầu cao trong bối cảnh nguồn cung lại thiếu hụt là nguyên nhân chính khiến giá rau ở các chợ tại Hà Nội tăng chóng mặt, có loại đắt ngang với thịt, cá.

Ông Hoàng Văn Thám, Giám đốc Rau quả sạch Chúc Sơn, thừa nhận, các đợt bão, ngập lụt kéo dài khiến rau gieo trồng thường xuyên bị hư hỏng.

“Nguồn cung khan hiếm, một gánh rau của bà con bán ngoài chợ đầu mối có đến 3-4 thương lái tranh nhau hỏi mua”, ông nói.

Tại HTX Rau quả sạch Chúc Sơn, giá thu mua rau vốn đã được ký kết từ trước, nhưng do giá thị trường tăng quá mạnh nên HTX buộc phải điều chỉnh, nâng giá thu mua lên thêm 70%.

“Vậy mà HTX phải liên tục cho người đi nhắc nhở xã viên giữ đúng cam kết, không bán rau cho tiểu thương bên ngoài”, vị giám đốc nói thêm.

Theo các HTX trồng rau ở Hà Nội, nếu thời tiết thuận lợi, không có mưa lớn thì khoảng 30-45 ngày nữa giá rau sẽ hạ nhiệt. Một số loại rau ăn lá gieo trồng trên dưới 30 ngày là cho thu hoạch. Trường hợp rét đậm, rét hại thì rau sẽ chậm lớn, thời gian cho thu hoạch kéo dài nhưng nguồn cung cũng không thiếu hụt như hiện tại.