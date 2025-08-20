Chiều tối ngày 19/1/2023, anh Nguyễn Đức H. (người thành lập Công ty Phú Bình) cùng anh Lê Lương S. (kế toán Công ty Phú Bình) từ TPHCM bay ra Hà Nội. Khi 2 doanh nhân này vừa hạ cánh, bước ra khỏi sân bay liền bị một nhóm người chờ sẵn lao đến bắt giữ, đưa đến nhiều địa điểm khác nhau, lúc là quán cà phê, khi là căn nhà ở tỉnh Hải Dương (cũ).

Cả 2 anh bị nhóm bắt cóc đe dọa, chửi bới, đánh đập, ép trả hơn 11 tỷ đồng cho Công ty ABC. Cuối cùng anh H. phải đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng đất và nhà thì mới được cho về.

Theo tài liệu truy tố, trước khi xảy ra vụ bắt cóc, Công ty Phú Bình và Công ty ABC đã ký kết 2 hợp đồng mua bán nhựa có tổng giá trị hơn 11 tỷ đồng. Thời điểm đó, do cần vay tiền ngân hàng để phục vụ sản xuất, kinh doanh nên ông Lồng Khải Hắm (Chủ tịch hội đồng thành viên của Công ty ABC) đã thỏa thuận với anh S. sử dụng 2 hợp đồng mua bán trên để Công ty ABC vay 11,5 tỷ đồng của ngân hàng.

Thực tế, không hề có việc giao nhận hàng hóa như hợp đồng mua bán thể hiện. Hai bên thỏa thuận, sau khi NH giải ngân sẽ chuyển 11,5 tỷ đồng nói trên vào tài khoản của Công ty Phú Bình thì công ty Phú Bình sẽ chuyển trả vào tài khoản của Công ty ABC.

Đến lúc đó, Công ty ABC có trách nhiệm trả số tiền gốc 11,5 tỷ đồng và lãi suất theo thỏa thuận cho phía NH. Thỏa thuận là như vậy, nhưng khi NH giải ngân, anh H. chỉ đạo nhân viên dùng 9 tỷ đồng trả nợ, 2,5 tỷ đồng trả lương và thưởng Tết cho nhân viên.

Sau khi biết tin tiền không được chuyển cho Công ty ABC theo thỏa thuận, ông Hắm đã nhờ Đinh Tiến Bằng (1991), Nguyễn Thanh Tâm (1976) và một cựu giám đốc ngân hàng là Mai Ngọc Vinh (SN 1988) lên sân bay Nội Bài tìm gặp anh H. và S. để đòi nợ.

Nhận lời ông Hắm, Bằng và 7 người khác đã thực hiện hành vi bắt giữ người trái pháp luật như đã nêu, để rồi phải nhận mức án từ 14 năm 6 tháng tù đến 18 năm tù.

Bắt cóc doanh nhân, tống tiền 10 triệu USD

Trong một diễn biến khác xảy ra tại TPHCM vào đầu năm 2025, một nhóm người Trung Quốc sang Việt Nam thực hiện vụ bắt cóc doanh nhân, đòi tiền chuộc 10 triệu USD (hơn 255 tỷ đồng). Kết quả điều tra cho thấy, rạng sáng 28/2, nhóm người Việt theo dõi, phát hiện một doanh nhân Trung Quốc đi ăn tối tại quận 7 nên đã đeo bám và báo cho một người Trung Quốc có tên Ma Cai (49 tuổi) biết.

Đối tượng Ma Cai, chủ mưu vụ bắt cóc tống tiền. Ảnh: Công an cung cấp

Khi đó, Li Chuang (47 tuổi, người Trung Quốc) chạy xe máy chở Ma Cai đi đến địa điểm phục kích. Trong khi đó, Fan GuoHui (39 tuổi, người Trung Quốc) cùng nhóm 4 người Việt lên xe ô tô chờ sẵn. Cùng ngày, khi bước xuống ô tô, doanh nhân Trung Quốc bị nhóm bắt cóc ập đến, dùng dao kề cổ, khống chế, ép lên xe chở đi.

Sau đó nhóm bắt cóc ép nạn nhân liên lạc với người thân, chuyển 10 triệu USDT (loại tiền điện tử, tương đương 255 tỷ đồng) qua ví điện tử mà chúng chỉ định để chuộc người. Trên xe, nạn nhân trình bày không có tiền, các đối tượng hạ giá xuống còn 5 triệu USDT (khoảng 127,5 tỷ đồng). Trong khi vị doanh nhân cố liên hệ với người thân để lo tiền, bọn bắt cóc dùng hung khí đe doạ yêu cầu nạn nhân tiếp tục thu xếp tiền bạc.

6h sáng 28/2 chị L. (bạn gái của nạn nhân) trình báo cơ quan công an về việc bạn trai bị bắt cóc, tống tiền. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã xác định được vị trí của nhóm bắt cóc tại khu vực có địa hình hiểm trở, cây cối um tùm, nằm cách xa khu dân cư ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, tiếp giáp huyện Hóc Môn.

Nhóm 3 đối tượng người Việt giúp sức trong vụ bắt cóc doanh nhân người Trung Quốc (từ trái qua phải) gồm: Lê Thị Bích Xuyên, Huỳnh Văn Toàn và Nguyễn Thanh Vũ. Ảnh: Công an cung cấp

Sau 12 giờ nhận được tin báo, lực lượng công an đã bất ngờ ập vào bắt giữ toàn bộ đối tượng, giải cứu nạn nhân. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, một nhóm người Trung Quốc đã thuê nhóm người Việt Nam theo dõi, cung cấp thông tin và thực hiện bắt cóc vị doanh nhân để đòi tiền chuộc.

Thời điểm tháng 9/2020, TAND TP Hà Nội cũng xét xử vụ án một doanh nhân người Nhật Bản bị bắt cóc, cưỡng đoạt tài sản. Vụ việc xuất phát từ chuyện anh Kitagawa Kemmei (SN 1978, Quốc tịch Nhật Bản) có quan hệ làm ăn với Đặng Thị Ngọc (SN 1972).

Ngày 9/5/2017, Ngọc giao cho anh Kemmei hơn 819 triệu đồng (tương đương 36.000 USD) để thực hiện hợp tác kinh doanh. Theo đó, anh Kemmei môi giới để các công ty tại Nhật Bản sang Việt Nam tuyển chọn thực tập sinh. Chi phí đưa ra là 3.000 USD/1 thực tập sinh trúng tuyển và có hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, sau khi cầm tiền, anh Kemmei không thực hiện thỏa thuận mà có ý định xuất cảnh từ Việt Nam về Nhật Bản vào ngày 13/9/2018. Biết tin, Ngọc đã cùng các đồng phạm đến sân bay Quốc tế Nội Bài, kẹp tay người đàn ông ngoại quốc, đưa lên xe taxi, về nhà Ngọc dọa nạt, gây sức ép đòi nợ.

Do sợ hãi, anh Kemmei đã phải đưa 2 thẻ tín dụng để Ngọc rút hơn 124 triệu đồng. Rút được tiền, 3 người mới thả cho anh Kemmei về. Sau đó, cả 3 người đã phải nhận mức án 18- 30 tháng tù treo về tội Cưỡng đoạt tài sản.