Ngày 13/8, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Đinh Tiến Bằng (1991), Nguyễn Thanh Tâm (1976), Nguyễn Mạnh Đạt (1994), Phạm Văn Tuấn (1983, đều ở Hà Nội), Nguyễn Văn Hiếu (1990, ở Hải Dương cũ), Đàm Quang Anh Hải (SN 1993, Hưng Yên cũ), Đỗ Văn Bình (SN 1990, Bắc Giang cũ), Đỗ Ngọc Minh (1967, Bắc Giang cũ), Mai Ngọc Vinh (SN 1988, Hải Phòng) ra xét xử về tội Cướp tài sản và Bắt giữ người trái pháp luật.

Theo cáo buộc, do cùng góp vốn làm ăn với nhau nên bị cáo Bằng có quan hệ xã hội với bị cáo Tâm; đồng thời có quan hệ thân thiết với bị cáo Đạt và một số nhân viên của Công ty CP Thương mại đầu tư xây dựng Đức Hoàng (Công ty Đức Hoàng) do Bằng thành lập.

Qua quan hệ xã hội và cùng góp vốn làm ăn nên Bằng quen biết với ông Lồng Khải Hắm (SN 1968), là chủ tịch hội đồng thành viên của Công ty TNHH Nhựa ABC (Công ty ABC) và bà Mai Ngọc V. (SN 1988), một sếp ngân hàng. Cáo trạng cho rằng, bị cáo Bằng là cổ đông góp vốn kinh doanh tại Công ty ABC. Việc góp vốn được thỏa thuận miệng, không ký kết hợp đồng.

Đến khoảng tháng 10/2022, bà V. giới thiệu ông Hắm với anh Lê Lương S., kế toán Công ty Phú Bình. Công ty này do anh Nguyễn Đức H. thành lập và điều hành hoạt động kinh doanh mặt hàng nhựa.

Ảnh minh họa.

Ngày 25/12/2022 và 5/1/2023, đại diện Công ty Phú Bình và đại diện Công ty ABC đã ký kết 2 hợp đồng mua bán nhựa có tổng giá trị hơn 11 tỷ đồng. Thời điểm đó, do cần vay tiền ngân hàng để phục vụ sản xuất, kinh doanh nên ông Hắm đã thỏa thuận với anh S. sử dụng 2 hợp đồng mua bán trên để Công ty ABC vay 11,5 tỷ đồng của Ngân hàng BIDV (chi nhánh Gia Lâm).

Thực tế, không hề có việc giao nhận hàng hóa như hợp đồng mua bán thể hiện. Hai bên thỏa thuận, sau khi phía BIDV giải ngân sẽ chuyển 11,5 tỷ đồng nói trên vào tài khoản của Công ty Phú Bình thì công ty Phú Bình sẽ chuyển trả vào tài khoản của Công ty ABC.

Đến lúc đó, Công ty ABC có trách nhiệm trả số tiền gốc 11,5 tỷ đồng và lãi suất theo thỏa thuận cho phía Ngân hàng. Anh S. đã báo cáo nội dung thỏa thuận trên cho anh H. biết và anh này đồng ý.

Tháng 1/2023, phía BIDV thông báo sẽ giải ngân 11,5 tỷ đồng cho Công ty ABC vào tài khoản của Công ty Phú Bình. Ông Hắm thông báo cho anh S. biết và yêu cầu anh S. chuyển lại tiền cho Công ty ABC như thỏa thuận trước đó.

Tuy nhiên, chiều hôm đó, anh H. chỉ đạo nhân viên, sau khi được ngân hàng giải ngân thì chuyển tiền sang tài khoản một công ty do anh H. thành lập để trả nợ. Vậy nên, sau khi BIDV giải ngân, nhân viên của anh H. đã dùng 9 tỷ đồng trả nợ, còn 2,5 tỷ đồng dùng trả lương và thưởng tết cho nhân viên theo chỉ đạo của anh H.

Bắt giữ người trái phép

Ngay sau khi biết tin tiền không được chuyển cho Công ty ABC theo thỏa thuận, ông Hắm (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty ABC) đã nhờ bị cáo Đinh Tiến Bằng, Nguyễn Thanh Tâm và Mai Ngọc Vinh lên sân bay Nội Bài tìm gặp anh H. và S. để đòi nợ.

Biết thông tin chiều tối ngày 19/1/2023, anh H. từ TPHCM bay ra Hà Nội, bị cáo Bằng đã rủ theo nhóm bạn cùng ra sân bay Nội Bài để chờ và sau đó bắt giữ anh H. và S. đưa đến một quán cà phê ở quận Cầu Giấy (cũ) khi hai doanh nhân vừa xuống sân bay.

Tại đây, bị cáo Bằng cùng nhóm bạn vây 2 doanh nhân đe dọa, chửi, đánh, đòi 11,5 tỷ đồng. Tâm dùng dây sạc điện thoại vụt vào mặt 2 nạn nhân, còn Bằng đạp vào mặt anh H… Nạn nhân tiếp tục bị đưa đến một căn nhà ở tỉnh Hải Dương (cũ), bị đánh đập đòi trả tiền cho Công ty ABC.

Ngày 20/1/2023, ông Hắm đến gặp các nạn nhân tại một quán cà phê ở Hà Nội. Tại đây, anh H. hứa với ông Hắm sẽ vay tiền trả trước 1 khoản. Tuy nhiên chỉ có thể xoay được 1,5 tỷ đồng để trả nên nạn nhân tiếp tục bị giữ lại quán cà phê, bị đe dọa, đánh chửi.

Cuối cùng anh H. phải đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng đất và nhà cho Bằng thì mới được cho về. Đến khoảng 20h cùng ngày 15/3/2023, anh H. đến công an khai báo sự việc.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bằng mức án 18 năm tù về tội Cướp tài sản và Bắt giữ người trái pháp luật. Các bị cáo khác nhận án từ 14 năm 6 tháng tù đến 17 năm 6 tháng tù.