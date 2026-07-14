Chủ phương tiện được khuyến cáo dán thẻ ETC và bảo đảm đủ tiền trong tài khoản để lưu thông thuận lợi.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ bắt đầu thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 5 dự án thành phần đầu tư công thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 từ 20h ngày 15/7/2026.

Các tuyến được đưa vào thu phí gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi; Hàm Nghi - Vũng Áng; Vũng Áng - Bùng; Bùng - Vạn Ninh và Vạn Ninh - Cam Lộ.

Việc thu phí được triển khai theo quy định của pháp luật đối với các tuyến đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác.

Ảnh minh hoạ: ĐB

Đây cũng là một trong những mốc tiến độ được Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo tại Văn bản số 10646 ngày 10/7/2026, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm quốc gia về giao thông vận tải.

Theo kế hoạch, việc thu phí sẽ được triển khai theo từng giai đoạn.

Cụ thể, 5 dự án thành phần từ Bãi Vọt đến Cam Lộ sẽ hoàn thành để tổ chức thu phí từ ngày 15/7/2026. Tiếp đó, 5 dự án thành phần từ Quảng Ngãi đến Nha Trang dự kiến thu phí từ 15/8/2026, còn 2 dự án từ Cần Thơ đến Cà Mausẽ tổ chức thu phí từ 15/9/2026.

Để việc vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng diễn ra an toàn, thông suốt, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các chủ phương tiện chủ động dán thẻ đầu cuối ETC và duy trì đủ số dư trong tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt trước khi lưu thông trên các tuyến cao tốc.

Bên cạnh đó, người tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ hệ thống biển báo, tín hiệu và hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực trạm thu phí, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng phương tiện nhằm bảo đảm an toàn và tránh ùn tắc trong quá trình vận hành.