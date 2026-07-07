Thời gian gần đây, hệ thống giao thông thông minh (ITS) đã được lắp đặt trên các đoạn tuyến cao tốc Bắc – Nam gồm Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu.

Tuy nhiên, nhiều tài xế phản ánh gặp tình huống biển báo điện tử trên giá long môn hiển thị tốc độ thấp hơn so với biển báo cố định, khiến họ băn khoăn không biết đâu mới là căn cứ xác định tốc độ cho phép.

Theo thiết kế tổ chức giao thông hiện nay, các tuyến cao tốc này được khai thác với tốc độ tối đa 80-90km/h. Song, tại một số thời điểm, nhất là khi thời tiết xấu, có mưa, sương mù, mặt đường trơn trượt hoặc phát sinh sự cố, biển báo điện tử lại hiển thị mức 70km/h để cảnh báo người điều khiển phương tiện.

Là người thường xuyên chạy tuyến Hà Nội - Thanh Hóa trên cao tốc Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, anh Cao Văn Trung cho biết không ít lần gặp trường hợp biển báo điện tử hiển thị tốc độ 70km/h, trong khi biển báo cố định bên đường vẫn ghi 90km/h.

"Nhiều hôm trời mưa, tôi vẫn chạy 80-90km/h theo biển báo tốc độ trên tuyến. Khi đi qua giá long môn mới thấy biển báo điện tử hiển thị 70km/h nên rất lo, không biết camera có ghi nhận lỗi quá tốc độ để xử phạt nguội hay không", anh Trung nói.

Theo nam tài xế, biển báo điện tử chỉ được bố trí tại một số vị trí nên tài xế không kịp quan sát hoặc khi đang vượt xe, rất khó giảm tốc ngay lập tức.

Anh Hồ Văn Hoan, tài xế ở Nghệ An cũng cho biết từng nhiều lần "giật mình" khi thấy tốc độ trên biển điện tử tại các tuyến cao tốc này thay đổi.

Cao tốc Mai Sơn - QL45 được lắp biển báo cố định chạy tối đa 90km/h.

Anh Hoan cho biết, có lần đang lưu thông gần 90km/h trong điều kiện thời tiết bình thường, anh bất ngờ thấy biển điện tử phía trước hiển thị 70km/h do khu vực xuất hiện mưa cục bộ.

Anh băn khoăn, nếu biển điện tử thay đổi theo thời gian thực, tài xế không kịp giảm tốc thì có bị xử phạt không? "Hay camera vẫn căn cứ theo tốc độ ghi trên biển báo cố định?", anh đặt câu hỏi.

Theo các tài xế, cơ quan quản lý nên có hướng dẫn rõ ràng về hiệu lực của biển báo điện tử cũng như căn cứ xử phạt trong trường hợp tốc độ trên biển điện tử khác với biển báo cố định, tránh để người dân vừa lái xe vừa thấp thỏm lo bị phạt nguội.



Biển điện tử đang chạy thử, chưa phải căn cứ xử phạt

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Viết Huy, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng), cho biết việc biển báo điện tử thuộc hệ thống ITS trên các tuyến cao tốc nói trên hiển thị tốc độ thấp hơn so với biển báo cố định là do hệ thống vẫn đang trong giai đoạn chạy thử.

Theo ông Huy, đây là giai đoạn kiểm tra, đánh giá khả năng vận hành của hệ thống trước khi nghiệm thu. Đơn vị kỹ thuật có thể thay đổi các thông số hiển thị, trong đó có tốc độ, để kiểm tra hoạt động của thiết bị trong nhiều điều kiện khai thác như mưa lớn, sương mù, mặt đường trơn trượt hoặc khi xảy ra sự cố trên tuyến.

Theo ông Huy, tốc độ hiển thị trên biển báo điện tử trong thời gian chạy thử chưa phải căn cứ tổ chức giao thông và xử lý vi phạm. Hiện nay, tốc độ lưu thông trên các tuyến cao tốc được xác định theo hệ thống biển báo cố định đã lắp đặt trên tuyến. Đây cũng là căn cứ để lực lượng chức năng giám sát và xử lý vi phạm.

Theo lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, sau khi hệ thống ITS được nghiệm thu và đưa vào khai thác chính thức, toàn bộ nội dung hiển thị trên biển báo điện tử sẽ được đồng bộ với phương án tổ chức giao thông đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Khi đó, các biển báo điện tử sẽ chính thức tham gia điều hành giao thông theo thời gian thực, góp phần nâng cao an toàn giao thông và tối ưu hiệu quả khai thác các tuyến cao tốc.