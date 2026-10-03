Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý quý 3 đã “bật đèn vàng” với một số địa phương, kết quả cuối năm sẽ là cơ sở để bố trí, luân chuyển cán bộ.

Sáng 3/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, phát biểu kết luận, Thủ tướng đánh giá rất cao nỗ lực của các địa phương, nhất là các địa phương có tăng trưởng vượt bậc trong quý 3, đóng góp vào tăng trưởng 9 tháng và tăng trưởng chung của cả nước, như: Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Khánh Hòa, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Cần Thơ, Tây Ninh, Điện Biên, Lai Châu...

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9. Ảnh: Chính phủ

Nhiều địa phương dự kiến tăng trưởng cao hơn mục tiêu đề ra, một số địa phương dù chưa đạt như kịch bản nhưng đã rất nỗ lực, cố gắng. Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng chỉ rõ vẫn còn một số khó khăn, thách thức.

Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu từ nay đến cuối năm, Thủ tướng cho rằng, những tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số thì quý 4, tăng trưởng GDP phải ở mức trên 12,5%. Đây là áp lực rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất.

Về các nhiệm vụ chung với các bộ ngành, địa phương, Thủ tướng nêu mục tiêu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, hoàn thành các dự án trọng điểm theo tiến độ năm 2026 và tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Đồng thời, Thủ tướng lưu ý kiểm soát chặt chẽ giá cả, quyết tâm phấn đấu giữ mục tiêu lạm phát năm 2026 đã được Quốc hội thông qua. Ông chỉ đạo không tăng giá điện và tiếp tục nghiên cứu các giải pháp điều tiết phù hợp giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý như điện, xăng dầu.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố, Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát tình hình trên địa bàn; khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng sau 9 tháng, đánh giá cụ thể từng ngành, lĩnh vực, chỉ tiêu; xác định rõ phần còn thiếu hụt so với kịch bản đề ra. Trên cơ sở đó, các địa phương có những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong quý 4, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Các địa phương là cực tăng trưởng, có quy mô kinh tế lớn (TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh…) phải phấn đấu cao hơn, khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng với các giải pháp có thể làm ngay (thúc đẩy sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân…) phát huy vai trò dẫn dắt, lan tỏa, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng cả nước.

Đối với các địa phương tăng trưởng đang còn thấp hơn so với mục tiêu đề ra (đặc biệt là các địa phương dự kiến thấp hơn mục tiêu cả năm), cần đánh giá kỹ các dư địa tăng trưởng, thực hiện ngay các giải pháp mạnh, quyết liệt, cụ thể, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành mục tiêu ở mức cao nhất.

Thủ tướng nêu rõ, quý 3 đã "bật đèn vàng" với một số địa phương không có chuyển biến trên một số lĩnh vực và kết quả cuối năm sẽ là cơ sở chính xác nhất để tiến hành đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ.

Hoàn thiện đề xuất biên chế của hệ thống chính trị

Cũng theo Cổng TTĐT Chính phủ, với các bộ ngành, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ ban hành ngay Nghị định giảm 30% thuế thu nhập đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm.

Bộ cần nghiên cứu đơn giản hóa quy trình quản lý thuế và quy trình, thủ tục liên quan đến đầu tư công; rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng phương án điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công giữa các bộ, cơ quan, địa phương bảo đảm khả thi, hiệu quả.

Thủ tướng: Quyết tâm cao nhất để GDP quý 4 tăng trên 12,5%. Ảnh: Chính phủ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung điều hành chính sách tiền tệ, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế; triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, ổn định thị trường ngoại tệ.

Bộ Công Thương đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và kích cầu thị trường trong nước.

Bộ Xây dựng bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm; phối hợp với Bộ Công Thương quản lý nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT chủ trì, hoàn thiện chương trình, có lộ trình cụ thể hoàn thành bộ sách giáo khoa mới sử dụng thống nhất trong toàn quốc và miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029; đổi mới công tác biên soạn, xuất bản, phát hành, cung ứng sách giáo khoa.

Bộ phối hợp với các địa phương để bố trí đủ đội ngũ giáo viên và rà soát quy hoạch, bố trí ngân sách, quỹ đất để xây dựng các trường mới, bảo đảm đủ trường, đủ lớp; tập trung rà soát tổng thể chương trình, nội dung dạy học, kiểm tra, nghiên cứu điều chỉnh để giảm áp lực học tập, thi cử và hoàn thiện đề án tuyển sinh.

Bộ Nội vụ rà soát, hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy ở cấp cơ sở; phối hợp với các bộ ngành, cơ quan, địa phương hoàn thiện đề xuất biên chế của hệ thống chính trị để trình cấp có thẩm quyền, cũng như cơ chế về lương, phụ cấp, phân cấp, phân quyền…

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; đề xuất các giải pháp triển khai tốt, hiệu quả Sàn giao dịch việc làm quốc gia đồng thời hoàn thiện các cơ sở dữ liệu về lao động.

Giảm hơn 50% số trường, tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp. Các địa phương phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trong quá trình triển khai, bảo đảm việc sắp xếp được thực hiện đồng bộ, phù hợp với yêu cầu thực tế. Liên quan đến việc sắp xếp trường học, Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết thời gian qua, các địa phương đã khẩn trương triển khai sắp xếp các trường mầm non, phổ thông, đến nay, số trường giảm 50,6%. Tuy nhiên, quá trình này cũng phát sinh một số vấn đề cần xử lý. Trong đó, có các trường hợp hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sẵn sàng nghỉ chế độ sớm nhưng chưa đủ điều kiện áp dụng theo Nghị định 154; một số trường có quy mô rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục; tình trạng thừa, thiếu cục bộ và thiếu số lượng biên chế so với định mức... Theo ông Sơn, trong tháng 10, các địa phương cần hoàn thành việc điều động, luân chuyển giáo viên giữa những địa bàn đang thừa, thiếu cục bộ, đồng thời hoàn thiện thống kê số lượng, bảo đảm chính xác để làm cơ sở đề xuất bổ sung biên chế. Bộ GD-ĐT sẽ ban hành các thông tư điều chỉnh định mức, trong đó có định mức biên chế và chế độ làm việc của giáo viên. Trên cơ sở các quy định, định mức được hoàn thiện, Bộ sẽ tổng hợp đề xuất bổ sung biên chế của các địa phương, phối hợp với Bộ Nội vụ để báo cáo cấp có thẩm quyền.