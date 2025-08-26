Mới đây, Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 7 vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Đặng Ngọc Minh Triều (31 tuổi, ngụ phường Phú Lâm, TPHCM) để điều tra hành vi giả danh sĩ quan quân đội nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 24/8, Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 7 tiếp nhận tin báo từ Cục Bảo vệ an ninh Quân đội về trường hợp đối tượng Đặng Ngọc Minh Triều có dấu hiệu giả danh cán bộ quân đội để lừa đảo. Từ cơ sở điều tra ban đầu, Cơ quan Điều tra hình sự bắt khẩn cấp đối tượng Triều.

Đối tượng Đặng Ngọc Minh Triều. Ảnh: QK7

Đến nay, Cơ quan Điều tra xác định một số vụ việc mà Triều giả danh sĩ quan quân đội để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Theo đó, năm 2017, Đặng Ngọc Minh Triều đặt mua 1 bộ quân phục K08, 1 bộ quân hàm sĩ quan với cấp bậc thiếu úy và phù hiệu quân y của QĐND Việt Nam.

Năm 2019, Triều bắt đầu sử dụng danh nghĩa quân nhân để làm quen, kết bạn trên mạng xã hội. Năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát, Triều mua thêm 1 bộ quân phục K20 và 1 bộ phù hiệu kết hợp có cấp bậc đại úy binh chủng hợp thành. Khi qua chốt, Triều mặc quân phục giả danh này và giới thiệu đang công tác tại Quân khu 7.

Tang vật thu giữ để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: QK7

Trong cùng năm, Triều quen và có quan hệ tình cảm với chị M.H. (33 tuổi). Triều giới thiệu với chị H. là mình đang cấp bậc đại úy, làm việc tại một đơn vị của Quân khu 7.

Lợi dụng niềm tin, Triều nhiều lần đề nghị chị M.H. chuyển tiền vào tài khoản của mình với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Ngoài ra, Triều còn mượn xe máy trị giá 30 triệu đồng của chị M.H. và sử dụng thời gian dài, chỉ trả lại khi bị yêu cầu làm việc với công an.

Mới đây nhất, giữa năm 2025, Triều quen biết quân nhân H.P. và giới thiệu bản thân công tác tại Cục Bảo vệ an ninh Quân đội. Khi biết H.P có nhu cầu chuyển công tác, Triều nhận có thể “lo được”, yêu cầu H.P. chuyển 2 triệu đồng qua tài khoản khác để làm thủ tục. Sau khi nhận tiền, Triều chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân.

Không chỉ vậy, Triều còn tự nhận đang công tác tại nhiều đơn vị khác của quân đội để tạo niềm tin với nhiều người.

Hiện Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 7 đã bắt giữ Triều và tình nghi đối tượng chiếm đoạt tài sản của nhiều người nên tiếp tục mở rộng điều tra.