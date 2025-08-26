Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Luo Shenghua (tên gọi khác Nam, quốc tịch Trung Quốc), Vòng Quang Tuấn (41 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Thành Phúc (38 tuổi, quê Cần Thơ) và Lê Văn Kiểu (25 tuổi, quê Cà Mau) về tội “Giữ người trái pháp luật”. Đồng thời, công an đang truy xét các đối tượng liên quan khác.

Công an lấy lời khai Luo Shenghua, là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 19/8, Công an phường Lái Thiêu, TPHCM tiếp nhận thông tin từ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam về việc 3 công dân Hàn Quốc bị giữ trái pháp luật. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, xác định địa điểm các nạn nhân bị giam giữ tại một căn hộ trong chung cư Emerald Golf View (phường Lái Thiêu).

Đến 18h cùng ngày, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra hành chính căn hộ, bắt quả tang hai đối tượng đang giam giữ 3 người Hàn Quốc bên trong.

Một trong số các đối tượng được thuê mướn để canh giữ người. Ảnh: CACC

Điều tra ban đầu cho thấy, Luo Shenghua là đối tượng cầm đầu. Các nạn nhân được tiếp cận qua mạng xã hội với lời hứa sang Việt Nam làm việc thu nhập cao. Sau khi gửi ảnh hộ chiếu, họ được chuẩn bị vé máy bay và nhập cảnh vào Việt Nam ngày 14/8 qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Tuy nhiên, thay vì được đưa đi làm, nhóm người này bị đưa từ khách sạn ở phường Thuận Giao đến căn hộ tại chung cư Emerald Golf View. Tại đây, chúng yêu cầu các nạn nhân bán tài khoản ngân hàng hoặc nộp số tiền 4,5 triệu Won (hơn 80 triệu đồng) thì mới được thả về Hàn Quốc.

Công an xác định Luo Shenghua trực tiếp chỉ đạo, thuê Vòng Quang Tuấn, Nguyễn Thành Phúc và Lê Văn Kiểu đến căn hộ canh giữ các nạn nhân. Nhóm này được hứa trả công từ 500.000 - 1.000.000 đồng/người/ngày.

Công an TP.HCM cho biết sẽ phối hợp với công an các tỉnh, thành mở rộng điều tra đường dây đưa người nước ngoài vào Việt Nam để lừa đảo, cưỡng ép. Người dân được khuyến cáo cảnh giác trước các lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội để tránh trở thành nạn nhân.