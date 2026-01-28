Ngày 28/1, thông tin từ Công an xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh bắt giữ đối tượng Mai Hồng Sơn (SN 27 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, công an nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị Thúy H. (36 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh) về việc mới đây chị H. sử dụng mạng xã hội để tìm mua máy phát điện cũ.

Trong quá trình tìm kiếm, chị H. liên hệ với tài khoản Zalo “Hồ Văn Mẫn” để trao đổi việc mua bán máy phát điện. Sau đó, chị H. đã chuyển vào tài khoản mang tên Hồ Văn Mẫn số tiền 2 triệu đồng để đặt cọc mua máy cũ. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, tài khoản Zalo trên đã chặn liên lạc và không chuyển hàng theo thỏa thuận.

Đối tượng Mai Hồng Sơn (giữa) bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Vào cuộc điều tra, công an xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo là Mai Hồng Sơn. Ngày 27/1, tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Sơn khi đối tượng đang lẩn trốn tại một phòng trọ trên địa bàn.

Tại cơ quan điều tra, Mai Hồng Sơn khai nhận, để thực hiện hành vi lừa đảo, đối tượng đã lập các trang trên mạng xã hội, đăng tải nội dung quảng cáo mua bán các loại máy móc công nghiệp như máy phát điện, máy nổ… Khi người mua có nhu cầu, nhằm tạo niềm tin, Sơn làm giả và gửi hình ảnh thông tin hợp đồng, số lượng hàng đã đặt, đơn vị vận chuyển, cùng các số tài khoản ngân hàng không chính chủ cho bị hại, dẫn dụ người mua chuyển tiền đặt cọc.

Sau khi khách hàng chuyển tiền, Sơn lập tức chặn liên lạc. Với thủ đoạn trên, từ tháng 4/2025 đến nay, đối tượng đã lừa đảo nhiều người trên mạng xã hội với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Công an đã thu giữ tang vật gồm 3 chiếc điện thoại di động, 1 thẻ ngân hàng và các tang vật khác liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng.

Được biết, Mai Hồng Sơn là đối tượng đã có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.