Ngày 22/1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Thuật (SN 1964, trú tại Hà Nội) 7 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, ông Thuật là Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty CP Giáo dục Tiên tiến Toàn cầu (Công ty GAV). Ông Vũ Thanh T., Phó Giám đốc Công ty CP Thiết kế xây dựng và kinh doanh Phát triển nhà (Công ty Phát triển nhà), quen biết ông Thuật từ năm 2017.

Cuối năm 2019, nhận thấy lô đất NT1, TH, THPT thuộc dự án Thành phố Giao lưu vẫn để trống, ông T. đã đề nghị mua lại các lô đất này từ Công ty GAV để xây dựng trường học.

Tin tưởng lời giới thiệu của ông Thuật, ngày 23/4/2020, ông Vũ Thanh T., đại diện Công ty Phát triển nhà (bên B), ký văn bản thỏa thuận nhận chuyển nhượng với ông Nguyễn Quang Thuật (bên A). Giá trị thương vụ được xác định hơn 101 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận, trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi ký văn bản, bên B phải thanh toán cho bên A hơn 38 tỷ đồng vào tài khoản Công ty GAV. Ngày 27/4/2020, ông T. đã chuyển đủ số tiền trên.

Cáo buộc cho rằng, ngay sau khi nhận tiền, ông Thuật đã chuyển 30 tỷ đồng vào Công ty CP Chứng khoán Tân Việt và rút hơn 8,9 tỷ đồng tiền mặt để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Đáng chú ý, từ năm 2017, bà Phạm Bích Ngà đã ký văn bản thỏa thuận về chuyển nhượng toàn bộ lô đất NT1, TH, THPT thuộc dự án xây dựng trường học tại Khu đô thị Thành phố Giao lưu từ ông Nguyễn Quang Thuật.

Theo nội dung thỏa thuận, phía ông Thuật đồng ý về nguyên tắc sẽ chuyển nhượng cho phía bà Ngà (bên B) toàn bộ dự án. Các cổ đông của Công ty GAV có trách nhiệm ký kết các hợp đồng chuyển nhượng cho bên B và hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định.

Giá chuyển nhượng theo hợp đồng là 3.700.000 đồng/m2. Ngoài ra, bên B còn hỗ trợ cho bên A các khoản chi phí liên quan là 1.900.000 đồng/m2, tương đương số tiền hơn 10 tỷ đồng. Đến nay, bà Ngà vẫn đang chờ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép được nhận chuyển nhượng đầu tư 3 lô đất trên.

Do vậy, văn bản thỏa thuận ký giữa bà Ngà và Công ty GAV vẫn còn hiệu lực, bà Ngà không nhận được bất cứ văn bản thông báo nào từ phía Công ty GAV hay ông Thuật về việc hủy văn bản thỏa thuận đã ký giữa bà và Công ty GAV.

Cáo trạng xác định, văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng dự án giữa ông Thuật và bà Phạm Bích Ngà vẫn đang được thực hiện. Các cổ đông của Công ty GVA không đồng ý để ông Thuật chuyển nhượng các lô đất thông qua chuyển nhượng cổ phần Công ty GAV.

Dù vậy, ông Thuật nói dối ông T. rằng, bà Ngà vi phạm hợp đồng nên không thực hiện dự án nữa, và các cổ đông của công ty GAV đã đồng ý về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty cho Công ty Phát triển nhà...

Quá trình điều tra, ngày 4/8/2023, ông Thuật nộp hơn 35 tỷ đồng và ngày 29/2/2024 nộp thêm hơn 3,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, trả lại cho ông Vũ Thanh T. Tại tòa, ông T. cho biết đã nhận lại được 38 tỷ đồng.

Trong khi đó, đại diện Công ty Phát triển nhà yêu cầu bị cáo phải bồi thường thiệt hại của công ty số tiền hơn 18 tỷ đồng. HĐXX cho rằng, bị cáo đã phải chịu trách nhiệm hình sự vì hành vi trái pháp luật gây ra nên không có cơ sở chấp nhận yêu cầu trên của phía bị hại.