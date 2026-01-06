Hôm nay (ngày 6/1) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đình Vấn (SN 1996, quê Gia Lai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng làm rõ vai trò của Cao Bá Huy (SN 1973, trú quận Bình Tân) trong đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Theo điều tra, tháng 8/2025, chị L.T.T.D. (SN 1978, ngụ phường An Nhơn, TPHCM) đăng tin cho thuê nhà lên mạng xã hội và được một đối tượng lạ mặt liên hệ hỏi thuê.

Đối tượng Nguyễn Đình Vấn. Ảnh: CA

Trong quá trình trò chuyện, đối tượng liên tục chia sẻ hình ảnh về cuộc sống sang chảnh, công việc thành đạt để tạo lòng tin và thiết lập mối quan hệ thân thiết với chị D.

Đến đầu tháng 9/2025, người này giới thiệu chị D. truy cập vào website "starslatme…", quảng cáo đây là sàn đầu tư vàng và tiền điện tử quốc tế sinh lời cao.

Đối tượng cung cấp tài khoản cá nhân của mình cho chị D. thao tác thử. Sau khi thấy tài khoản phát sinh lợi nhuận ảo, chị D. tin tưởng lập tài khoản riêng và bắt đầu nộp tiền.

Chỉ trong vòng 1 tháng, chị D. đã nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng hơn 7,4 tỷ đồng vào các tài khoản ngân hàng do hệ thống chỉ định. Khi số dư trên website hiển thị lên tới 1,3 triệu USD, chị D. thực hiện lệnh rút tiền nhưng bị hệ thống báo "đóng băng" do lợi nhuận cao bất thường.

Phía "chăm sóc khách hàng" yêu cầu chị phải nộp thêm 10% phí xác minh mới được mở khóa. Nghi ngờ bị lừa, chị D. đã đến Công an phường An Nhơn trình báo.

Lộ diện đường dây vượt biên trái phép

Vào cuộc truy xét, Phòng CSHS xác định Nguyễn Đình Vấn là đối tượng trực tiếp liên quan đến việc nhận và chuyển tiền lừa đảo. Tại cơ quan công an, Vấn khai nhận được Cao Bá Huy môi giới, tổ chức vượt biên trái phép sang khu vực Bavet (Campuchia) để làm việc cho các băng nhóm tội phạm người nước ngoài.

Tại đây, Vấn được giao nhiệm vụ sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để thực hiện các giao dịch rửa tiền từ hoạt động lừa đảo. Dù biết rõ hành vi phạm pháp, Vấn vẫn thực hiện để hưởng tiền công. Thậm chí, Vấn và Huy còn bàn bạc "khóa" một số tài khoản để chiếm đoạt riêng tiền của các đối tượng người nước ngoài trước khi trốn về Việt Nam.

Mở rộng điều tra, Công an TPHCM xác định Cao Bá Huy đóng vai trò môi giới, đưa người sang Campuchia để hưởng hoa hồng hàng tháng. Hiện Huy đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.