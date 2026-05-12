Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1976, trú phường Long Trường, TPHCM) theo lệnh truy nã đặc biệt của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa bị bắt giữ và bàn giao cho Công an TPHCM để tiếp tục điều tra. Ảnh: Công an Lâm Đồng.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát hình sự phát hiện một người đàn ông có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với Nguyễn Hữu Nghĩa - đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM truy nã đặc biệt.

Sau quá trình xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự triển khai lực lượng bắt giữ Nghĩa khi đối tượng đang mua bán hải sản tại khu vực cảng cá thuộc phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, thông qua giới thiệu của Nghĩa, ông N.Q.C. (SN 1954, trú TPHCM) mua một căn nhà tại phường Long Trường với giá 770 triệu đồng và giao cho Nghĩa quản lý, trông coi.

Đến tháng 9/2018, Nghĩa bị cáo buộc làm giả hợp đồng mua bán viết tay cùng nhiều giấy tờ liên quan để bán căn nhà này cho người khác với giá 850 triệu đồng, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Hữu Nghĩa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, thời gian lẩn trốn, Nghĩa liên tục thay đổi nơi ở và tạo vỏ bọc là người buôn bán hải sản nhằm qua mặt cơ quan chức năng.