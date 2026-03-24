Ngày 24/3, Công an phường Tân An (TP Cần Thơ) đang củng cố hồ sơ để xử lý Tiền Gia Huy (23 tuổi, ngụ xã Đông Hiệp) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tiền Gia Huy và tang vật thu được tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, ngày 21/3, Huy đến phòng trọ của cô gái tên Q. (22 tuổi) trên đường Trần Nam Phú, phường Tân An để chơi.

Thấy cô gái sơ hở, nam thanh niên này nhanh chóng lấy trộm chiếc iPhone 17 Pro Max màu trắng rồi tháo chạy. Phát hiện sự việc, nạn nhân tri hô. Đúng lúc này, tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự của Công an phường Tân An đang làm nhiệm vụ tại khu vực hẻm 381, đường Trần Nam Phú (khu vực 9) đã phối hợp cùng người dân truy đuổi.

Sau ít phút, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ Huy cùng tang vật. Chiếc điện thoại bị chiếm đoạt được định giá khoảng 35 triệu đồng.