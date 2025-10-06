Hàng nghìn dự án BĐS “bất động”, niềm tin khách hàng bị bào mòn

Theo báo cáo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đất đai theo Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội và triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án: Cả nước hiện có 2.981 dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm, với giá trị và nguồn lực xã hội rất lớn đang bị lãng phí. Con số này cho thấy bức tranh chung của thị trường bất động sản (BĐS) vẫn đang chịu sức ì lớn.

Dự án bất động sản chậm tiến độ gây lãng phí nguồn lực và giảm niềm tin của khách hàng. Ảnh minh họa: Báo Đầu Tư

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, trong tổng số 2.981 chậm tiến độ, có thể chia thành 3 nhóm: Các dự án có sai phạm rõ ràng, buộc phải xử lý theo quy định; Các dự án vướng mắc thủ tục, chậm hoàn thiện hồ sơ pháp lý nên chưa thể triển khai và Các dự án có dấu hiệu vi phạm.

Khảo sát tâm lý người tiêu dùng BĐS do Batdongsan.com.vn thực hiện cuối 2024 cho thấy tâm thế “thận trọng & chờ đợi” lên ngôi. Người mua ưu tiên những dự án có pháp lý hoàn chỉnh và tiến độ thi công minh bạch, sẵn sàng trì hoãn quyết định giao dịch nếu chưa nhìn thấy sự chắc chắn. Trạng thái phòng thủ này kéo dài khiến thanh khoản suy giảm, vòng quay hàng hóa chậm lại và thị trường khó bật trở lại quỹ đạo bình thường nếu không xử lý dứt điểm các vướng mắc cốt lõi.

The Gateway City: Thần tốc hoàn thiện hạ tầng, khẳng định cam kết khác biệt

Trong bối cảnh ấy, bức tranh toàn ngành cần các điểm sáng về tiến độ, pháp lý và hạ tầng thực thi để tái tạo niềm tin.

Nổi bật trong số đó là The Gateway City, khu đô thị do chủ đầu tư là liên danh Công ty Cổ phần Madoka - CID Holdings - Xây dựng và Phát triển Hoàng Anh phát triển, tọa lạc tại tại thị trấn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Với định hướng trở thành khu đô thị hiện đại, đồng bộ và đáng sống, dự án không chỉ mang tính chiến lược về quy hoạch mà còn ghi dấu ấn bằng tốc độ triển khai thần tốc.

Phối cảnh dự án The Gateway City - một khu đô thị hiện đại, đồng bộ và đáng sống hàng đầu tại Hưng Yên

Khởi công từ cuối tháng 3/2025, chỉ sau vài tháng triển khai, The Gateway City đã cho thấy tốc độ hiếm có so với mặt bằng chung thị trường.

Theo thông tin từ Liên danh - chủ đầu tư dự án, đến cuối tháng 7, hạ tầng cơ bản như hệ thống giao thông nội khu, mặt bằng các phân khu và một số hạng mục kỹ thuật chính đã định hình rõ nét. Khuôn viên dự án đã hình thành rõ ràng, các tuyến đường nội bộ được san lấp, trải nhựa nền và phân khu bố trí khoa học. Đặc biệt, những hình ảnh cận cảnh cho thấy nhiều hạng mục hạ tầng trọng điểm đang dần hoàn thiện, từ hệ thống đường giao thông nội khu đến các trục chính kết nối, tạo nên diện mạo đồng bộ cho toàn khu.

Hiện tại, dự án đang triển khai ép cọc cho toàn bộ 327 căn nhà, kể cả những căn chưa mở bán hay được giãn tiến độ xây dựng lên tới 30 tháng.

Công trường duy trì nhịp độ thi công liên tục, nhiều hạng mục được đẩy nhanh so với kế hoạch ban đầu, khẳng định sự quyết liệt trong tổ chức và điều hành dự án. Với tiến độ này, khả năng bàn giao hạ tầng đúng - thậm chí vượt - kế hoạch hoàn toàn khả thi, đưa dự án trở thành điểm sáng hiếm hoi giữa bối cảnh nhiều dự án khác còn “đứng bánh”, đồng thời củng cố niềm tin về một khu đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng trong tương lai gần.

Hạ tầng đang dần hình thành diện mạo khu đô thị mới, phản ánh sự quyết liệt trong tổ chức thi công. Ảnh: An Housing

Uy tín của chủ đầu tư càng được khẳng định khi dự án được triển khai trong giai đoạn toàn thị trường gặp nhiều thách thức. Giữ vững tiến độ, đảm bảo chất lượng thi công, đồng thời công khai minh bạch thông tin dự án là minh chứng rõ ràng cho cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng và nhà đầu tư.

Trong bức tranh nhiều dự án còn “án binh bất động”, The Gateway City vì thế nổi bật như một điểm sáng hiếm hoi, góp phần củng cố niềm tin thị trường và tạo tiền đề cho sự phục hồi bền vững của ngành BĐS.

Dự án The Gateway City - Thành phố sáng tạo Địa chỉ: Xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Chủ đầu tư: Liên danh Công ty Cổ phần Madoka - Công ty Cổ phần CID Holdings - Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hoàng Anh

Website: https://thegatewaycity.vn/

Hotline: 0972252468

(Nguồn: Công ty Cổ phần Madoka)