Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa công bố văn bản công khai các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai. 17 trường hợp vi phạm là các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong 12 tháng liên tục, hoặc chậm sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ.

Các dự án này đã được gia hạn hoặc kéo dài thời gian đưa đất vào sử dụng.

Đó là CTCP Đầu tư Địa ốc Alaska có đất vi phạm tại phường Đại Mỗ; CTCP Bánh kẹo Hải Châu có đất vi phạm ở phường Vĩnh Tuy; đất tại xã Thanh Trì của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, còn có khu đất thuộc ô quy hoạch CC-04(B2-1/CCDVO1 ngõ 96 Ngô Gia Tự), phường Việt Hưng của CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Hà Nội; đất tại phường Phú Diễn của Liên danh CTCP Kinh doanh và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty TNHH Minh Giang.

CTCP Thăng Long GTC là một trong 17 chủ đầu tư với khu đất vi phạm tại phường Xuân Đỉnh.

Công ty TNHH MTV Đầu tư Phú Minh (trước đây là Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - Trung Kính) có đất vi phạm tại tổ 51 phố Trung Kính, phường Yên Hòa.

CTCP Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, Tổng công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin - CTCP, Công ty TNHH Việt Hiền, CTCP Danh Nam... cũng có tên trong danh sách trên.

Các doanh nghiệp này được Nhà nước giao, cho thuê thực hiện dự án nhưng không sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ được duyệt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội gỡ bỏ công khai thông tin vi phạm pháp luật đất đai của 7 trường hợp: Đất tại phường Việt Hưng của Liên danh Công ty CP Đông Giang, Công ty TNHH thương mại Sơn Dương và Công ty TNHH TM tổng hợp Đức Giang; Đất tại xã Phúc Thịnh của Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội; Đất tại xã Thường Tín của Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Bách Khoa; Đất tại 19 Hàng Khoai, phường Hoàn Kiếm của Dự án đầu tư xây dựng Siêu thị thương mại dịch vụ Bắc Qua; Đất tại Khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng của Công ty cổ phần đầu tư Vinakim và của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành; Đất tại xã Sóc Sơn của Công ty cổ phần đầu tư Vân Sơn.

Danh sách các trường hợp vi phạm: