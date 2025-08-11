Ngân hàng đẩy mạnh cho vay bất động sản

Theo thống kê của VietNamNet đối với 14 ngân hàng công bố chi tiết bảng phân tích dư nợ cho vay từng ngành nghề trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng dư nợ cho vay bất động sản của 14 ngân hàng này tính đến 30/6/2025 đạt khoảng 891 nghìn tỷ đồng.

Ngoại trừ LPBank và VPBank ghi nhận sụt giảm, 12 ngân hàng còn lại đều tăng tín dụng bất động sản so với cuối 2024. Trong đó, PVCombank tiếp tục giữ ngôi đầu, hai năm liền vượt Techcombank để trở thành nhà băng cho vay bất động sản lớn nhất.

Đối với lĩnh vực chứng khoán, ước tính tổng dư nợ cho vay chứng khoán của 40 công ty chứng khoán hàng đầu tính tới cuối quý II đạt mức cao kỷ lục 285 nghìn tỷ đồng.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết: Tín dụng toàn hệ thống 7 tháng đầu năm tăng khoảng 10% so với cuối năm 2024 - mức tăng khá cao nếu so với 6% cùng kỳ năm trước.

Với lo ngại tín dụng đang "chảy" mạnh vào bất động sản và chứng khoán, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng phân tích: Tốc độ tăng tín dụng vào hai lĩnh vực này đúng là cao hơn mức bình quân chung, song điều đó phù hợp với định hướng tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Khi dự án được gỡ vướng về pháp lý, nhu cầu vốn để triển khai là tất yếu.

Trong lĩnh vực chứng khoán, dù tăng trưởng nhanh nhưng dư nợ cho vay chỉ chiếm 1,5% tổng dư nợ, không gây rủi ro đối với toàn hệ thống. NHNN khẳng định vẫn theo dõi chặt các chỉ số an toàn.

Hiện, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn vẫn dưới ngưỡng 30%. Đồng thời, cơ quan này liên tục yêu cầu các tổ chức tín dụng cân đối dòng vốn theo kỳ hạn nhằm đảm bảo an toàn cho toàn hệ thống.

Ảnh minh họa: Nam Khánh

Cẩn trọng với tín dụng bất động sản

Theo Chuyên gia kinh tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, mức tăng tín dụng đối với bất động sản và chứng khoán trong 7 tháng đầu năm là không đáng ngại khi NHNN đang định hướng khá tốt chính sách tín dụng vào từng ngành cụ thể.

Hơn nữa, vị chuyên gia này cho rằng tín dụng cho hai lĩnh vực vốn “nhạy cảm” là bất động sản và chứng khoán đều tăng lành mạnh trong những năm gần đây.

“Về nguyên tắc, dư nợ cho vay không giảm mà chỉ tăng lên, nhưng mức tăng này là tốt cho thị trường, không có gì phải đáng lo ngại. Ngay cả như Mỹ, các quốc gia EU cũng ghi nhận mức tăng chung của thị trường”, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh phân tích.

Cũng theo ông Thịnh, trong bối cảnh kinh tế hiện nay, khi hành lang pháp lý đã và đang hoàn thiện, chúng ta đã rút ra được những bài học từ quá khứ nên mức tăng tín dụng cho những lĩnh vực như bất động sản hay chứng khoán đều không đáng lo ngại và vẫn trong tầm kiểm soát.

Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Phạm Thế Anh, Giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cho rằng, để đánh giá chính xác về mức độ rủi ro hay không đối với tín dụng cho bất động sản và chứng khoán, cần có dữ liệu cho vay cụ thể.

Về cơ bản, NHNN không công bố dữ liệu cụ thể, mà chỉ công bố chung chung về mức tăng trưởng tín dụng đối với hai lĩnh vực bất động sản và chứng khoán cao hơn so với mức tăng trưởng chung.

Tuy nhiên, việc tín dụng đổ vào lĩnh vực chứng khoán không đáng ngại. “Với chứng khoán, nhà đầu tư giao dịch nhiều thì vay nhiều, điều này chỉ mang tính nhất thời”, ông Phạm Thế Anh nói.

"Nhưng với bất động sản, tín dụng chảy mạnh vào lĩnh vực này tiềm ẩn rủi ro lớn hơn, bởi dòng tiền chủ yếu đổ vào dự án thay vì sản xuất. Trong bối cảnh nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào bất động sản, việc gia tăng tín dụng cho lĩnh vực này càng làm rủi ro gia tăng", ông khuyến cáo.

Không đi sâu vào bình luận cụ thể, nhưng vị chuyên gia kinh tế này lo ngại nợ cũ chưa trả được, trong khi nợ mới ngày một nhiều sẽ đẩy giá bất động sản tăng cao, gây bất ổn cho nền kinh tế. Do vậy, cần thận trọng trong việc tăng thêm tín dụng cho lĩnh vực bất động sản.

“Tín dụng vào bất động sản nhưng với mục đích thi công, hoàn thiện các dự án để đưa sản phẩm ra thị trường với mức giá phù hợp khác với việc găm giữ, đẩy giá bất động sản”, ông Phạm Thế Anh lưu ý.