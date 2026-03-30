Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt giữ Dương Thành Giang (biệt danh "Năm Cam", 30 tuổi, ngụ xã Tân Khánh Trung) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một nhà trọ. Giang là mắt xích trong băng nhóm chuyên cướp gà quy mô liên tỉnh vừa bị triệt phá.

Theo điều tra ban đầu, ngày 24/1, Phòng Cảnh sát hình sự nhận tin báo từ Công an xã Mỹ Đức Tây về việc có nhóm 4 đối tượng đột nhập nhà anh N.V.H (ấp Mỹ Nghĩa 2, xã Mỹ Đức Tây) dùng roi điện và bình xịt hơi cay đe dọa để cướp 5 con gà trống, mỗi con nặng khoảng 3kg.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân, lực lượng cảnh sát hình sự đã vào cuộc xác minh, truy tìm các đối tượng.

Qua điều tra, công an xác định ngoài vụ việc trên, nhóm này còn thực hiện nhiều vụ trộm, cướp gà khác trên địa bàn hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp.

Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Sa Đéc đồng loạt bắt giữ các đối tượng Lê Minh Hiếu (25 tuổi), Vương Thành Đạt (18 tuổi), Phạm Văn Vũ (20 tuổi), Tô Tâm Tài (20 tuổi, cùng ngụ phường Sa Đéc); Trần Hoàng Duy (30 tuổi, ngụ xã Phú Hựu) và Nguyễn Anh Tuấn (44 tuổi, ngụ xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long). Riêng Dương Thành Giang đã bỏ trốn và bị bắt giữ sau hơn một tháng truy tìm.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm: 20 con gà trống, 1 khẩu súng bắn điện và 1 xe mô tô là phương tiện gây án.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.