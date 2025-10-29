Mới đây, trên phố Nguyễn Xiển hướng đi phía Khuất Duy Tiến (Hà Nội), một chiếc xe điện Porsche Taycan bất ngờ xuất hiện thu hút sự chú ý lớn của người đi đường khi gắn biển số đẹp 30M-123.45.

Porsche Taycan 4S biển sảnh tiến 30M-123.45 xuất hiện trên phố Nguyễn Xiển, Hà Nội. Ảnh: Phạm Huyền

Theo dữ liệu từ trang đấu giá biển số xe của Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam, biển 30M-123.45 đã được đấu giá 2 lần. Trong đó, lần 1 được trả giá thành công 620 triệu đồng trong phiên đấu giá sáng ngày 12/11/2024 nhưng sau đó khách bỏ cọc. Đến phiên đấu giá sáng ngày 28/4/2025, biển số này trở lại và được khách trả 515 triệu đồng, rẻ đi 105 triệu đồng.

Theo ghi nhận, tìm hiểu của VietNamNet, chiếc Porsche Taycan 4S gắn biển số trên vừa được đăng ký vào tháng 9/2025, nghĩa là sau 5 tháng, chủ xe trúng đấu giá biển số.

Theo quan niệm phong thủy của giới chơi xe, chuỗi số “1-2-3-4-5” là biểu trưng cho sự suôn sẻ và thăng tiến, trong khi cặp số “45” đứng cuối được xem là biểu tượng của tài lộc. Khi gắn biển số đẹp với dãy số tiến đều, chủ xe sẽ gặp nhiều may mắn, tốt lành trong sự nghiệp. Trước đây, khi chưa có chính sách định danh biển số cá nhân, dạng biển số sảnh tiến này thường được dân chơi săn lùng nhiều nhất trên toàn quốc. Kiểu biển này thường được giới chơi xe coi là “mượt mắt, dễ nhớ, tính thẩm mỹ cao”, hợp với triết lý tối giản của Porsche.

Kể từ năm 2023 đến thời điểm ngày 29/10/2025, Bộ Công an thông qua Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam đã đấu giá 45 biển số sảnh tiến 123.45. Trong đó, biển 30L-123.45 của Hà Nội từng được trả tới 2,105 tỷ đồng trong phiên chiều ngày 27/12/2023, sau đó bị khách bỏ cọc và trở lại đấu giá lần hai trong ngày 11/4/2024 với giá trúng chỉ còn 715 triệu đồng. Biển 51N-123.45 của TP.HCM có giá cao thứ hai với mức trúng 865 triệu đồng sáng ngày 20/11/2024.

Porsche Taycan 4S gắn biển 30M-123.45 nổi bật giữa dòng xe cộ đông đúc giờ cao điểm đầu ngày ở phố Nguyễn Xiển, Hà Nội. Ảnh: Phạm Huyền

Về chiếc Porsche Taycan gắn biển 30M-123.45 xuất hiện trên phố Hà Nội, qua quan sát ngoại thất, có thể thấy, đây là phiên bản nâng cấp Taycan 4S 2025, sản xuất tại Đức. Giá niêm yết mẫu xe chính hãng là 5,5 tỷ đồng. Ước tính, giá lăn bánh khi gắn biển sảnh tiến trên vào khoảng 6,8-7,2 tỷ đồng tuỳ option.

Như tất cả các mẫu xe điện hiện đại khác, tay nắm cửa được thiết kế dạng ẩn. Gương chiếu hậu dạng khí động học. Ảnh: Phạm Huyền

Mẫu xe thuộc có kiểu dáng fastback coupe 4 cửa, mũi thấp, capo gân nổi và cụm đèn LED ma trận HD đặc trưng. Đuôi xe bo tròn, dải đèn hậu liền mạch, logo “Porsche” phát sáng. Kích thước xe dài 4.963mm, rộng 1.966mm, cao1.379 mm.

Bộ mâm thể thao đa chấu 21 inch trên chiếc Porsche Taycan 4S . Ảnh: Phạm Huyền

Bộ mâm thể thao đa chấu 21 inch tạo cảm giác gọn gàng nhưng khỏe khoắn. Như tất cả các mẫu xe điện hiện đại khác, tay nắm cửa được thiết kế dạng ẩn. Gương chiếu hậu dạng khí động học. Nắp sạc điện giấu hai bên.

Bên trong, khoang lái Porsche Taycan 4S 2025 được thiết kế tối giản với ba màn hình kỹ thuật số, bệ trung tâm cao và ghế thể thao ôm sát người ngồi.

Phiên bản Taycan 4S sử dụng hai mô-tơ điện, cho công suất 598 PS (603 mã lực) khi kích hoạt chế độ hỗ trợ tăng tốc cực đại (Launch Control), mô-men xoắn cực đại 650 Nm, xe tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 3,7 giây, đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Xe trang bị pin 105 kWh mới cho tầm hoạt động 503–590 km (WLTP), hỗ trợ sạc nhanh 320 kW, nạp từ 10 đến 80% chỉ trong khoảng 18 phút.

So với các đối thủ trực tiếp như BMW i5 M60 xDrive (601 mã lực, giá 4,9 tỷ đồng) hay Audi e-tron GT quattro (530 mã lực, giá 5,3 tỷ đồng), Porsche Taycan 4S nổi trội ở hệ thống khung gầm 800 V và cảm giác lái cơ học đặc trưng– ít ồn, chắc tay và chính xác ở tốc độ cao.

Porsche Taycan 4S chạy điện không cần gầm rú vẫn nổi bật, khiến người đi đường phải ngoái lại ngắm nhìn. Ảnh: Phạm Huyền

Trong đường phố đô thị đông đúc và thường xuyên ùn tắc giờ cao điểm như trục Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến, Porsche Taycan 4S chạy điện không cần gầm rú nhưng vẫn nổi bật. Biển số tiến 30M-123.45 trị giá hơn nửa tỷ đồng góp phần hoàn thiện hình ảnh của một siêu phẩm thể thao hạng sang giá gần 7 tỷ đủ tạo sự khác biệt để khiến người đi đường phải ngoái lại ngắm nhìn.

Video cảnh Porsche Taycan 4S nổi bật trên phố Nguyễn Xiển, Hà Nội:

Trước đó, không ít xe Porsche được gắn biển số đẹp như Porsche Cayenne gắn biển 65A-555.55 trúng đấu giá 2,8 tỷ đồng, Porsche 911 Carrera S gắn biển 30K-599.99 trúng đấu giá 1,79 tỷ đồng, Porsche 911 Dakar gắn biển số 19A-667.89 trúng đấu giá 810 triệu đồng và Porsche 911 Carrera mang biển số 82A-123.45, trúng đấu giá gần 270 triệu đồng.

