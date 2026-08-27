Ngày 27/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thảo, 53 tuổi, thường trú xã Mỹ Tú, TP Cần Thơ, hiện tạm trú tại phường Cái Răng, để điều tra về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thảo. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo Công an TP Cần Thơ, trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh nội địa phát hiện hai tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải bài viết, hình ảnh có nội dung bị cho là xấu, độc; xúc phạm uy tín lãnh tụ, hệ thống chính trị, cơ quan Nhà nước tại địa phương và ca ngợi, suy tôn chế độ cũ.

Các bài viết, hình ảnh này được nhiều tài khoản chia sẻ, thu hút lượng lớn tương tác và gây dư luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định Thảo là người tạo lập và sử dụng hai tài khoản trên.

Theo điều tra ban đầu, do bất mãn với việc trước đây bị chính quyền tỉnh Sóc Trăng cũ lập biên bản xử phạt và tịch thu tang vật liên quan hành vi buôn bán động vật hoang dã, Thảo thường xuyên sử dụng các tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thảo tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Đối tượng Thảo cũng thể hiện quan điểm bất mãn, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Dù nhiều lần được chính quyền và công an mời làm việc, nhắc nhở và xử phạt hành chính, Thảo vẫn tiếp tục tái phạm.

Phòng An ninh nội địa sau đó củng cố tài liệu, chứng cứ, chuyển vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra để xử lý theo quy định tố tụng hình sự.

Khám xét nơi ở của bị can, công an thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan vụ án.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.