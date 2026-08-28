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Sáng 28/8, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) trong vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Trung là tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong. Nguyễn Văn Bảo Trung được tại ngoại trong quá trình điều tra.

Khoảng 7h35, Trung được người thân đưa đến tòa bằng ô tô. Bị cáo mặc áo thun đen, quần jeans, đi dép quai hậu, đeo khẩu trang, đi cà nhắc và được người thân dìu vào phòng xử. Một luật sư được chỉ định bào chữa cho bị cáo Trung.

Phiên tòa được thắt chặt an ninh, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an có mặt để bảo vệ phiên tòa. Người đến dự đều phải qua kiểm tra an ninh. 

Lúc 8h, HĐXX khai mạc phiên tòa. Bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ nữ sinh Bảo Trân và là đại diện hợp pháp của bị hại, cùng các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại không có mặt tại toà.

Nêu quan điểm, đại diện VKS đề nghị hoãn phiên tòa. 

Tại phần thủ tục, khi HĐXX hỏi "có biết họ tên của mình là gì không?", bị cáo Trung lắc đầu. Khi được hỏi địa chỉ ở đâu, Trung cũng nói không biết.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian xét xử lại sẽ được thông báo sau.

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Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung vào sáng 28/8. 
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Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung tại tòa.
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Bà Phạm Thị Lanh, Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa.
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Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung trong lúc chờ HĐXX tạm ngưng để hội ý. 
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Sau khi HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, bị cáo được lực lượng công an hỗ trợ dìu ra khỏi phòng xét xử. 
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Bị cáo Trung ngồi chờ gia đình đến đón về. 
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Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung đi cà nhắc, được lực lượng công an dìu xuống bậc thang. 
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Bị cáo lên ô tô của gia đình ra về. 
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TAND khu vực 4 - Vĩnh Long, nơi diễn ra phiên xét xử. 

Theo cáo trạng, khoảng 9h45 ngày 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung lái xe tải BKS 84C-102.77 trên tỉnh lộ 901, hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân.

Đến đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, Trung phát hiện xe tải do anh Nguyễn Văn M. (quê Thanh Hóa) điều khiển đang dừng sát lề phải. Trung cho xe lấn sang làn trái để vượt.

Lúc này, ở chiều ngược lại, em T.N.X.N. (SN 2010) điều khiển xe đạp điện đi một mình, phía sau là xe do em Nguyễn Ngọc Bảo Trân điều khiển, chở em L.M.N.

Thấy xe tải lấn sang phần đường, em N. phanh gấp. Xe của Trân chạy phía sau không kịp xử lý, va vào xe của N.

Sau cú va chạm, xe của Trân ngã sang trái nhưng vẫn nằm trên phần đường của mình. Đúng lúc này, bánh trước bên trái xe tải do Trung điều khiển cán qua người Trân. Nữ sinh bị thương nặng, tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Hai em X.N. và M.N. không bị thương.

Ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc, cha của Trân, dùng súng bắn vào đầu Trung sau đó tự sát.

Ngày 7/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; ngày 26/6/2025 khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung.

Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long, Trung bị tổn thương cơ thể 90% do vết thương do súng gây ra.

Kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 16/9/2025 xác định, trước, trong và sau khi gây tai nạn cho đến thời điểm bị bắn, Trung không mắc bệnh tâm thần. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tuy nhiên, sau khi bị bắn, Trung mắc bệnh lý tâm thần với chẩn đoán “mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác...”, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do mắc chứng mất trí mức độ trung bình.

Ngày 8/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tạm đình chỉ điều tra vụ án và bị can do Trung phải điều trị các bệnh lý và chữa bệnh bắt buộc.

Theo kết luận giám định ngày 8/7/2026 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Trung mắc chứng mất trí sau chấn thương não, mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 