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Sáng 28/8, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) trong vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Trung là tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong. Nguyễn Văn Bảo Trung được tại ngoại trong quá trình điều tra.

Khoảng 7h35, Trung được người thân đưa đến tòa bằng ô tô. Bị cáo mặc áo thun đen, quần jeans, đi dép quai hậu, đeo khẩu trang, đi cà nhắc và được người thân dìu vào phòng xử. Một luật sư được chỉ định bào chữa cho bị cáo Trung.

Phiên tòa được thắt chặt an ninh, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an có mặt để bảo vệ phiên tòa. Người đến dự đều phải qua kiểm tra an ninh.

Lúc 8h, HĐXX khai mạc phiên tòa. Bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ nữ sinh Bảo Trân và là đại diện hợp pháp của bị hại, cùng các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại không có mặt tại toà.

Nêu quan điểm, đại diện VKS đề nghị hoãn phiên tòa.

Tại phần thủ tục, khi HĐXX hỏi "có biết họ tên của mình là gì không?", bị cáo Trung lắc đầu. Khi được hỏi địa chỉ ở đâu, Trung cũng nói không biết.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian xét xử lại sẽ được thông báo sau.

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung vào sáng 28/8.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung tại tòa.

Bà Phạm Thị Lanh, Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung trong lúc chờ HĐXX tạm ngưng để hội ý.

Sau khi HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, bị cáo được lực lượng công an hỗ trợ dìu ra khỏi phòng xét xử.

Bị cáo Trung ngồi chờ gia đình đến đón về.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung đi cà nhắc, được lực lượng công an dìu xuống bậc thang.

Bị cáo lên ô tô của gia đình ra về.

TAND khu vực 4 - Vĩnh Long, nơi diễn ra phiên xét xử.