Ngày 11/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Tuyền (53 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Tuyền. Ảnh: CACC

Theo điều tra, tháng 8/2013, Tuyền cùng một số đối tượng cầm đầu khiếu kiện kéo đến trụ sở UBND huyện Cờ Đỏ (cũ) gây rối. Sau đó, Tuyền bị TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm, tuyên phạt 24 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Người này chấp hành xong án phạt tù vào ngày 10/7/2015.

Đến năm 2020, Tuyền 3 lần bao chiếm đất, ngăn cản người khác gieo lúa trên phần đất có diện tích 2,46ha. Vụ việc sau đó được TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Tuyền 18 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù vào năm 2022, Tuyền thường xuyên ra Hà Nội khiếu kiện vượt cấp; có lời lẽ xúc phạm, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Qua công tác quản lý, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ phát hiện nhiều clip trên tài khoản Facebook “Tuyen Nguyen” do Nguyễn Thị Tuyền sử dụng có nội dung sai sự thật, xúc phạm, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Mặc dù chính quyền địa phương đã tiếp xúc, tuyên truyền giáo dục nhiều lần nhưng Nguyễn Thị Tuyền không từ bỏ hành vi.

Đến ngày 25/8, lãnh đạo Công an TP Cần Thơ chỉ đạo chuyển tài liệu đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP để thụ lý, xác minh, giải quyết theo thẩm quyền.

Sau đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT trưng cầu giám định 48 video thu giữ để xác định có bị cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh hay không. Kết quả, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Cần Thơ kết luận 48 video không bị cắt ghép, chỉnh sửa.

Cơ quan CSĐT tiếp tục trưng cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ giám định nội dung đối với 48 video clip trên.

Theo kết luận giám định, nội dung và lời nói trong 48 video có những lời lẽ sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan Nhà nước, lãnh đạo cấp cao và một số cá nhân.

Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Tuyền để điều tra theo quy định pháp luật.