Sáng 9/8, Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thăm hỏi, động viên Thượng úy Trần Ngọc Lợi, cán bộ Công an xã An Thạnh, bị thương trong lúc làm nhiệm vụ.

Theo Công an TP Cần Thơ, khoảng 1h ngày 8/8, Tổ tuần tra Công an xã An Thạnh gồm 6 cán bộ, chiến sĩ, do Thiếu tá Võ Trọng Hiếu, Phó Trưởng Công an xã, làm Tổ trưởng, chia thành 3 nhóm tuần tra trên các tuyến đường thuộc địa bàn.

Khi đến khu vực ấp Phước Hòa A, tổ công tác phát hiện 4 người đi trên 2 xe máy có biểu hiện nghi vấn. Nhóm này mang theo một bao vải chứa chó.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nhưng các đối tượng không chấp hành. Nhóm người này ném lại bao vải, đồng thời dùng công cụ tự chế tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, khiến Thượng úy Trần Ngọc Lợi bị thương ở vùng ngực phải.

Sau đó, nhóm này tăng ga bỏ chạy theo hướng cầu Đại Ngãi 2. Thượng úy Lợi được đồng đội đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu, điều trị.

Ngay sau vụ việc, Công an xã An Thạnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ một bao vải bên trong có 3 con chó đã chết.

Công an xã An Thạnh đang khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp xác minh, truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ thăm, động viên Thượng úy Trần Ngọc Lợi. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Đại diện Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã An Thạnh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để Thượng úy Trần Ngọc Lợi được chăm sóc, điều trị.