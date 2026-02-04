Ngày 4/2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Anh Vũ (SN 1992, trú tại TP Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Duy Anh Vũ. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 7-9/2023, Vũ đã lập nhiều hợp đồng khống về việc bán sầu riêng tại các vườn cây trên địa bàn xã Dliê Ya (Đắk Lắk).

Từ các hợp đồng khống này, Vũ đã chiếm đoạt 5,39 tỷ đồng của nhiều người đặt cọc mua sầu riêng. Sau khi chiếm đoạt tiền, đối tượng Vũ bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 6/5/2025, Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định truy nã Nguyễn Duy Anh Vũ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện tại, Công an tỉnh Đắk Lắk đã di lý Vũ về địa phương để tiếp tục điều tra.