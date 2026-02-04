Trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Âu Lâu cho biết, vụ cướp xảy ra vào khoảng 17h cùng ngày tại Phòng giao dịch Hợp Minh, Ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Bái (Tổ dân phố Hợp Minh 1, phường Âu Lâu).

Phòng giao dịch Hợp Minh, Ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Bái - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: QN

Theo báo cáo nhanh của cơ quan chức năng, đối tượng gây án là Nguyễn Thành Luân (31 tuổi, trú xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai) đã điều khiển xe mô tô BKS 21T5-6445, đi một mình đến quầy giao dịch.

Thời điểm trên, nhân viên ngân hàng đang đếm tiền của khách thì đối tượng bất ngờ thò tay vào lấy một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng rồi bỏ chạy ra ngoài.

Ngay sau đó, Công an phường Âu Lâu phối hợp với nhân viên ngân hàng đã kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng, thu giữ tang vật là một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Công an phường Âu Lâu đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.