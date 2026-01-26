Ngày 26/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Trọng (SN 1993, trú khu phố Định Bình, xã Vĩnh Thạnh) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 14h ngày 25/1, tại số nhà 557 đường Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) và Công an phường Hội Phú bắt quả tang Trọng cất giấu trong người một túi nilon chứa 7 đoạn ống hút nhựa màu trắng.

Đối tượng Trần Văn Trọng. Ảnh: Công an Gia Lai.

Qua kiểm tra, bên trong các ống hút có chứa chất rắn dạng tinh thể, Trọng khai nhận là ma túy đá. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thêm 3 đối tượng khác có mặt trong căn nhà; kết quả test nhanh cho thấy cả 4 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thông tin và hình ảnh lan truyền trên một số trang mạng xã hội cho rằng Trọng bị bắt liên quan đến vụ cướp ngân hàng. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, trên một số trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh Trần Văn Trọng cùng một đối tượng khác trong vụ án này, kèm thông tin cho rằng cả hai là nghi phạm bị bắt liên quan đến vụ việc cướp tài sản xảy ra tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, chưa có thông tin chính thức về việc đã bắt được nghi phạm liên quan đến vụ cướp ngân hàng.

Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 16h ngày 19/1, hai đối tượng nam giới xông vào Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai, tại số 133 đường Trường Chinh, phường Hội Phú. Tại đây, các đối tượng rút ra vật nghi là súng để đe dọa, khống chế nhân viên ngân hàng, khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy. Sau đó, chúng cướp một số tiền lớn, cho vào túi xách rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Theo mô tả, hai đối tượng mặc áo khoác màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu xanh lá cây có in chữ “Grab” màu trắng ở hai bên, điều khiển xe mô tô Yamaha Exciter màu vàng – đen, biển kiểm soát 77G1-313.12. Trong quá trình điều tra, ngày 25/1, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc xe máy màu vàng – đen, nghi là phương tiện hai đối tượng sử dụng khi gây án, được chôn giấu tại một bãi đất trống, cách hiện trường vụ cướp khoảng 5km.