Vụ cướp ngân hàng xảy ra vào khoảng 16h ngày 19/1 tại địa chỉ 133 đường Trường Chinh, phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) đang thu hút sự chú ý của dư luận. Sau khi gây án, các đối tượng đã chôn giấu phương tiện tại một khu đất trống, cách địa điểm gây án khoảng 5km, khiến công tác điều tra, truy bắt gặp khó khăn.

Sau khi cướp khoảng 1,8 tỷ đồng, hai nghi phạm sử dụng xe mô tô nhãn hiệu Exciter màu vàng – đen gắn biển kiểm soát 77G1-313.12 rời khỏi hiện trường. Ảnh: Công an Gia Lai

Theo Công an tỉnh Gia Lai, đây là vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng giả danh tài xế xe ôm công nghệ, sử dụng súng ngắn uy hiếp trực tiếp nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt khoảng 1,8 tỷ đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phong tỏa hiện trường, truy xét nóng đồng thời xác lập chuyên án, huy động tối đa lực lượng và phương tiện để truy tìm các đối tượng gây án.

Hố chôn giấu phương tiện của các nghi phạm. Ảnh: Trần Hoàn

Nhằm sớm làm rõ vụ án, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các cấp, các ngành và người dân kịp thời tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan đến đối tượng nghi vấn, phương tiện, hướng di chuyển và việc chôn giấu phương tiện gây án.

Công an tỉnh Gia Lai khẳng định, mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin liên quan đến vụ án sẽ được bảo mật tuyệt đối; những thông tin có giá trị sẽ được khen thưởng xứng đáng. Trường hợp biết thông tin nhưng cố tình che giấu, không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Khu vực chôn giấu phương tiện nằm sát bờ rào của Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp Diên Phú, cách vị trí gây án khoảng 5km. Ảnh: Trần Hoàn

Khi phát hiện các biểu hiện bất thường, người dân cần báo ngay cho lực lượng công an qua đường dây nóng 113 hoặc số điện thoại 0966.791.268 (gặp Thượng tá Đậu Công Sơn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai) hoặc thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất.