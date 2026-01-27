Ngày 27/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, hôm 25/1 cơ quan Cảnh sát điều tra đã phát hiện chiếc xe Exciter màu vàng - đen của các nghi phạm gây ra vụ cướp tại Phòng Giao dịch Trà Bá (Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai).

Sau khi khống chế nhân viên và cướp đi khoảng 1,8 tỷ đồng, các đối tượng lên xe tẩu thoát. Ảnh: CAGL

Phương tiện gây án được chôn trong một hố đào dưới mương cạn tại khu vực đồi thông thuộc Khu Công nghiệp Diên Phú, cách hiện trường vụ cướp khoảng 5km về hướng tây nam, nhằm phi tang vật chứng.

Theo cơ quan công an, hố chôn xe được đào dài khoảng 2m, rộng gần 0,8m, sâu hơn 1m. Dọc theo chiều dài hai bên miệng hố, các đối tượng gác một số đoạn gỗ làm giá đỡ.

Sau khi đặt chiếc xe xuống hố, các đối tượng sử dụng một liếp ván bằng gỗ dài hơn 2,2m, rộng khoảng 1m làm nắp đậy. Liếp ván này được ghép từ 9 tấm gỗ, mỗi tấm dài khoảng 1m, rộng khoảng 25cm, dày từ 1,5cm đến 2cm.

Tiếp đó, các đối tượng phủ lên liếp ván một tấm chiếu nhựa dài 2m, rộng 1,2m rồi phủ thêm một lớp đất để ngụy trang, nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện chiếc xe Exciter màu vàng - đen của các nghi phạm cướp ngân hàng. Ảnh: CAGL

Mở rộng kiểm tra hiện trường theo hướng tây nam, lực lượng chức năng còn phát hiện một số dấu vết than hóa nghi do các đối tượng để lại.

Sau khi phát hiện phương tiện gây án và kiểm tra biển kiểm soát 77G1-313.12, lực lượng chức năng xác định đây là biển số giả.

Vị trí chôn xe cách đường nhựa khoảng 60m. Ảnh: Trần Hoàn

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, vị trí chôn xe cách đường nhựa khoảng 60m và sát tường rào Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp Diên Phú.

Hố chôn xe được đào cẩn thận, vuông vắn, mặt hố khá bằng phẳng. Toàn bộ đất đào lên đã được vận chuyển ra khỏi hiện trường một cách sạch sẽ, không để lại dấu vết. Do hố được đào ở đáy mương cạn nên người đi đường rất khó phát hiện.

Anh Phạm Văn H. (trú tại phường An Phú) nhận định, qua màu đất và các dấu vết để lại cho thấy việc đào hố được thực hiện trước thời điểm xảy ra vụ cướp. Nếu 2 thanh niên khỏe mạnh vừa đào vừa vận chuyển đất trong điều kiện bình thường, không phải e dè, né tránh thì cũng phải mất cả ngày mới xong.

Hố chôn xe được đào cẩn thận. Ảnh: Trần Hoàn

Liếp ván dùng để đậy hố chôn xe máy. Ảnh: CAGL

Như đã đưa tin, khoảng 16h ngày 19/1, 2 đối tượng là nam giới, mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm màu xanh giống tài xế Grab, sử dụng xe máy mang theo một túi xách màu xanh, đi vào ngân hàng trên đường Trường Chinh (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

Khi vào bên trong, 2 đối tượng dùng vật giống súng ngắn khống chế bảo vệ và nhân viên giao dịch, khiến nhiều người hoảng sợ.

Sau khi cướp khoảng 1,8 tỷ đồng, các đối tượng lên xe tẩu thoát theo hướng ngã ba Hàm Rồng. Cơ quan công an xác định, các đối tượng gây án có độ tuổi từ 18 đến 40. Một đối tượng cao khoảng 1,65m, nói giọng miền Nam; đối tượng còn lại cao khoảng 1,68m, nói giọng miền Trung.