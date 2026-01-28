Liên quan vụ cướp ngân hàng xảy ra tại phường Hội Phú (Gia Lai), ngày 28/1, Công an tỉnh Gia Lai đã có thư Thư kêu gọi gửi các doanh nghiệp, cơ sở và hộ kinh doanh gỗ trên địa bàn xã, phường để truy tìm nguồn gốc những tấm ván gỗ được dùng để làm nắp đậy hố chôn giấu xe máy - phương tiện gây án.

Tấm ván gỗ thông được dùng làm nắp đậy hố chôn xe máy. Ảnh: CAGL

Theo đó, trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện tại hiện trường có một số tấm ván gỗ thông ba lá; kích thước mỗi tấm dài từ 0,92-1,02m; rộng 0,226m; dày từ 1,5-2cm.

Để sớm truy bắt đối tượng gây án, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở và hộ kinh doanh gỗ trên địa bàn có đóng, mua bán ván gỗ có đặc điểm như trên cho các cá nhân, người dân trên địa bàn trong khoảng thời gian trước, trong và sau ngày 19/1/2026, cung cấp thông tin liên quan đến người mua cho cơ quan công an.

Công an tỉnh đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở và hộ kinh doanh gỗ không bao che, tiếp tay cho các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vụ cướp tài sản; đồng thời cung cấp thông tin, tố giác các tổ chức, cá nhân có biểu hiện che giấu, hỗ trợ, làm ngơ để các đối tượng cướp tài sản có điều kiện lẩn trốn.

Như đã đưa tin, khoảng 16h ngày 19/1, hai đối tượng là nam giới, mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm màu xanh giống tài xế Grab, sử dụng xe mô tô, mang theo túi xách màu xanh đi vào một phòng giao dịch ngân hàng trên đường Trường Chinh (phường Hội Phú).

Sau khi cướp khoảng 1,8 tỷ đồng, các đối tượng lên xe máy tẩu thoát. Ảnh: CAGL

Khi vào bên trong, cả hai dùng vật giống súng ngắn uy hiếp, khống chế bảo vệ và nhân viên giao dịch, khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy.

Sau khi lấy khoảng 1,8 tỷ đồng, các đối tượng lên xe tẩu thoát rồi chôn phương tiện gây án tại bãi đất trống thuộc Cụm công nghiệp Diên Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.