Ngày 12/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Nguyễn Thành Tiến (27 tuổi), Nguyễn Hoàng Kha (22 tuổi) và Tăng Văn Trường (22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh).

Đây là các đối tượng chủ chốt trong băng nhóm gây ra vụ bắn súng, đâm người tại bàn nhậu xảy ra trên địa bàn xã Tân Hương (tỉnh Đồng Tháp). Trong đó, Nguyễn Thành Tiến được xác định là đối tượng cầm đầu.

Khám xét nơi ở của Tiến, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng dạng rulo, 1 dao tự chế dài 55cm, vỏ đạn và nhiều viên đạn cao su.

Theo điều tra ban đầu, tối 5/4, tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, nhóm khoảng 6 đối tượng đi xe máy, che biển số, xông vào một bữa nhậu. Tại đây, các đối tượng dùng súng bắn đạn cao su bắn trúng bụng anh Tô Văn Nhẫn và dùng dao đâm anh Nguyễn Châu Thanh bị thương, rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp triển khai lực lượng truy xét. Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng hoạt động liên tỉnh, thường xuyên thay đổi nơi ẩn náu, xóa dấu vết.

Sau hơn 150 giờ truy xét liên tục qua nhiều tỉnh, thành, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an phường Tam Thắng (TPHCM) đã bắt giữ các đối tượng nói trên vào đêm 11/4.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.