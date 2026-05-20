Chiều nay (20/5), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bắt giữ Lê Dương Nghĩa (34 tuổi, trú tại phường Nam Nha Trang) để điều tra về hành vi Giết người.

Nghĩa bị bắt vào 10h cùng ngày khi đang lẩn trốn tại phường Tây Nha Trang.

Tại cơ quan công an, Nghĩa bước đầu thừa nhận ngày 13/5 đã dùng dao sát hại bà L.T.K.T. (55 tuổi, trú tại xã Cam Lâm) trong nhà nghỉ ở phường Ba Ngòi.

Lê Dương Nghĩa vừa bị bắt giữ. Ảnh: Xuân Ngọc

Trước đó, như Báo VietNamNet đã đưa tin, ngày 14/5, chủ nhà nghỉ ở phường Ba Ngòi nhiều lần gọi cửa nhưng không nhận được phản hồi từ người thuê phòng. Nghi có chuyện bất thường, chủ nhà nghỉ sử dụng chìa khóa dự phòng mở cửa kiểm tra thì phát hiện bà T. tử vong trên giường với vết thương ở ngực trái.

Công an tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc điều tra vụ án. Từ đó, cơ quan công an xác định, ngày 13/5, Nghĩa đi xe máy cùng nạn nhân đến nhà nghỉ trên thuê phòng. Đến khuya cùng ngày, Nghĩa điều khiển xe máy rời đi, để lại người phụ nữ ở trong phòng.

Hiện trường sự việc. Ảnh: N.X

Ngày 18/5, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy tìm Lê Dương Nghĩa.