Ngày 16/6, Công an phường Cửa Nam (TP Hà Nội) cho biết đã bắt giữ đối tượng Hoàng Lê Ngọc My (SN 1992, thường trú tại phường Cửa Nam) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Hoàng Lê Ngọc My. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, ngày 13/6, My sử dụng tài khoản Facebook có tên “Gem Mi” để đặt mua 30 chiếc bánh chưng Huế và 2 gói bánh dày mặn của quán anh P.M.T., với tổng giá trị 385.000 đồng.

Đến khoảng 13h ngày 14/6, My nhận số hàng đã đặt nhưng không thanh toán tiền. Đến 16h cùng ngày, anh T. tìm đến nơi ở của My trên phố Lê Duẩn để yêu cầu thanh toán số tiền.

Tại đây, My đã dùng dao chém vào tay anh T. khiến nạn nhân bị đứt gân tay phải và phải nhập viện cấp cứu.

Hiện Công an phường Cửa Nam đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.