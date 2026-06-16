Ba người bị tạm giữ gồm: Vũ Anh Dũng (SN 1972, trú tại phường Hai Bà Trưng), Đặng Trung Hiếu (SN 2008, trú tại phường Tương Mai) và Nguyễn Việt Hoàng (SN 2007, trú tại xã Thịnh Minh, Phú Thọ).

Các đối tượng Vũ Anh Dũng, Đặng Trung Hiếu, Nguyễn Việt Hoàng. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 15/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại chung cư số 87 Lĩnh Nam, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo hồ sơ vụ việc, tối 14/6, anh T.M.H. (42 tuổi, trú tại phường Cầu Giấy) cùng vợ và hai con đến thăm người quen tại chung cư này. Tài xế N.M.D. lái ô tô chở gia đình anh H. và gửi xe dưới hầm chung cư.

Khi chuẩn bị ra về, anh D. được thông báo mức phí gửi xe là 160.000 đồng. Cho rằng mức phí này không hợp lý, anh D. không đồng ý thanh toán. Lúc này, Vũ Anh Dũng đã gọi Đặng Trung Hiếu và Nguyễn Việt Hoàng xuống giải quyết.

Tuy nhiên, quá trình trao đổi không đạt được tiếng nói chung khiến hai bên xảy ra tranh cãi gay gắt. Một lúc sau, anh H. cùng vợ xuống khu vực hầm xe. Cùng thời điểm đó, Nguyễn Văn Minh - một nhân viên bảo vệ khác - cũng có mặt tại hiện trường.

Sau khi xảy ra tranh cãi giữa Minh với anh H. và tài xế D., các bên đã sử dụng điện thoại để quay video. Trong lúc căng thẳng, Minh dùng chân đá văng điện thoại của anh H., sau đó dùng tay đánh nhiều cái vào mặt người này.

Dũng, Hiếu và Minh được xác định đã dùng hung khí tấn công tài xế D. và anh H. Vụ việc chỉ chấm dứt khi anh H. chạy ra khỏi khu vực chung cư và hô hoán người dân đến hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Tuy đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, trích xuất hệ thống camera an ninh và đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Dũng, Hiếu và Hoàng đã khai nhận hành vi của mình.

Hiện Công an phường Vĩnh Tuy đang truy bắt Nguyễn Văn Minh (SN 2006, trú tại xã Tiên Đồng, Nghệ An) để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan công an kêu gọi đối tượng sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.