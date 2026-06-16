Theo đó, trên cơ sở Tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã phê chuẩn cho thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang.

​Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang đã được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an).

Đại tá Bùi Quyết Toán, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Ản: VT

​Kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND tỉnh. Theo đó, để đảm bảo số lượng, cơ cấu Ủy viên UBND tỉnh và đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2026 - 2031 xem xét, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với Đại tá Bùi Quyết Toán - Giám đốc Công an tỉnh và ông Ngô Xuân Hùng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

​Kết quả, Đại tá Bùi Quyết Toán - Giám đốc Công an tỉnh và ông Ngô Xuân Hùng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trúng cử Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2026 - 2031 với số phiếu bầu đạt cao.