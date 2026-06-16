CLIP (nguồn: NDCC)

Ngày 16/6, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Hồng Quân, đại diện Ban quản trị (BQT) chung cư New Horizon, cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 0h10-0h40 ngày 15/6.

Theo ông Quân, ngay sau khi nhận được tin báo, BQT đã có mặt tại hiện trường. Thời điểm đó, một người bị thương nằm dưới đất cạnh barie lối ra hầm ô tô, còn một người khác cũng bị đánh nhưng đã chạy được lên phía trên.

Qua trao đổi sơ bộ với nhân viên bảo vệ kiểm soát vé xe, nguyên nhân ban đầu được xác định là do bất đồng liên quan đến phí gửi ô tô dưới hầm.

Sau đó, nhân viên này gọi thêm người xuống giải quyết. Trong quá trình lời qua tiếng lại, phía bảo vệ trông giữ ô tô không kiềm chế được nên đã xảy ra hành vi đánh người.

Ông Quân cho biết hệ thống camera tại hầm xe do một đơn vị khác quản lý. Do đó, BQT không thể trực tiếp kiểm tra và chưa nắm đầy đủ diễn biến các sự việc dưới hầm.

Tài xế D. đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Nạn nhân cung cấp

Đại diện BQT cũng thông tin, dự án hiện có 2 ban quản lý và thuê 2 đội bảo vệ riêng biệt. Cụ thể, Ban quản lý do cư dân và BQT thuê chỉ phụ trách công tác an ninh, an toàn khu căn hộ và các tuyến đường nội bộ trong dự án.

Trong khi đó, chủ đầu tư thuê lực lượng bảo vệ riêng để quản lý 2 tầng hầm gửi xe, gồm khu vực để xe máy và ô tô.

Ngay khi xảy ra vụ việc, Ban quản lý và tổ dân phố đã có mặt, đồng thời báo Công an phường, lực lượng 113 và xe cấp cứu 115 tới hiện trường.

Khi công an đến, lực lượng chức năng đã tiến hành bảo vệ hiện trường và kiểm tra lại camera tại khu vực đường nội bộ do Ban quản lý của BQT quản lý.

Qua đó, ghi nhận hình ảnh một người chạy lên phía trên nhưng vẫn tiếp tục bị đánh, tương tự nội dung trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Hiện BQT và Ban quản lý đang phối hợp, hỗ trợ cơ quan công an làm rõ toàn bộ vụ việc. Hai nạn nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin từ Ban quản lý, đến thời điểm hiện tại đã có 3 bảo vệ bị đưa về trụ sở Công an phường Vĩnh Tuy để phục vụ công tác điều tra. Riêng nam bảo vệ tên Minh vẫn bỏ trốn.