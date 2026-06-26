Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với 3 đối tượng: Y Niên Niê (20 tuổi), Y Ji Mi Kbuôr (21 tuổi) và Niê Rôsi (19 tuổi), cùng trú tại xã Hòa Phú.

3 đối tượng tại hiện trường gây án. Ảnh: SĐ

Trước đó, khoảng 15h45 ngày 22/6, nhóm 8 học sinh cấp 2 (trú tại phường Ea Kao) đang đi giao lưu bóng đá qua thôn 11A (xã Ea Ktur) thì bị 3 đối tượng chặn đường.

Một đối tượng đã rút dao Thái Lan ra đe dọa, uy hiếp rồi cướp của các em 2 điện thoại iPhone và 1 ba lô thể thao. Tổng giá trị tài sản bị cướp khoảng 22,5 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Ea Ktur và Công an xã Hòa Phú vào cuộc xác minh, truy bắt các đối tượng gây án.

Đến khoảng 2h ngày 23/6, lực lượng công an đã bắt giữ 3 đối tượng khi chúng đang lẩn trốn tại buôn Kbu (xã Hòa Phú), thu giữ toàn bộ tang vật.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Trong đó, Y Ji Mi là người trực tiếp cầm dao đe dọa để cướp 2 điện thoại, còn Y Niên ra tay giật chiếc ba lô.