Ngày 21/6, Công an TPHCM cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra hàng loạt vụ án "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép". Đây là kết quả nổi bật sau chiến dịch đồng loạt ra quân của 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương.

Qua kiểm tra bước đầu đối với 1.616 cơ sở lưu trú, lực lượng chức năng đã phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định khai báo tạm trú; xử lý gần 311 người nước ngoài vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh, lao động bất hợp pháp, đánh bạc và cư trú trái phép.

Đáng chú ý, Công an TP đã liên tiếp phát hiện, ngăn chặn các ổ nhóm người nước ngoài có dấu hiệu lợi dụng địa bàn TPHCM để tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng có yếu tố xuyên quốc gia. Các đối tượng này thường chọn phương thức hoạt động khép kín, tinh vi.

Công an bắt quả tang các đối tượng người nước ngoài lắp đặt thiết bị tại nhà nghỉ Bảo Ly ở phường Thuận Giao. Ảnh: CACC

Chủ nhà nghỉ và các đối tượng cầm đầu. Ảnh: CACC

Cụ thể, ngày 18/5, lực lượng công an kiểm tra hành chính nhà nghỉ Bảo Ly (phường Thuận Giao). Tại đây, tổ công tác phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú bất hợp pháp. Vật chứng thu giữ gồm gần 200 máy tính, laptop và hơn 550 điện thoại di động.

Đường dây này do Dai Fei (còn gọi Lei Long), Hu Guoyu và Zhou Wendong cầm đầu dưới sự chỉ đạo của đối tượng từ nước ngoài. Nhóm này sang Việt Nam khảo sát, thuê địa điểm, lắp đặt hệ thống mạng nhằm hình thành một "trung tâm" lừa đảo trực tuyến nhắm vào công dân nước ngoài (chủ yếu là người Trung Quốc) thông qua các kịch bản giả danh thương mại điện tử, đầu tư tài chính, chứng khoán.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ Quách Thị Huế (SN 1990), chủ một số cơ sở lưu trú. Huế đã tiếp tay cho nhóm đối tượng này ở mà không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không khai báo lưu trú.

Nhóm 83 người Trung Quốc lắp đặt máy móc tại khách sạn Emerald Gold (phường Bình Dương) nhưng chưa kịp vận hành thì bị công an triệt phá. Ảnh: CACC

Đến ngày 8/6, Công an TP tiếp tục triệt phá ổ nhóm gồm 83 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam và cư trú tại khách sạn Emerald Gold (phường Bình Dương). Khách sạn này do Phạm Thị Huỳnh Như và Phạm Thanh Sơn thuê, quản lý để móc nối với các đối tượng nước ngoài tập kết nhân sự, máy móc.

Cơ quan công an xác định, các đường dây trên đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt thiết bị và huấn luyện nhân sự. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kịp thời "phá rã" toàn bộ hệ thống ngay trước khi các đối tượng kịp tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Làn sóng tội phạm công nghệ cao dịch chuyển địa bàn

Gần đây nhất, ngày 17/6, Công an TP triệt phá tụ điểm tại căn nhà ở phường Hiệp Bình, phát hiện 42 người Trung Quốc lưu trú trái phép, thu giữ 132 điện thoại và 77 máy tính bảng.

Kết quả đấu tranh bước đầu cho thấy, sau khi lực lượng chức năng Campuchia siết chặt quản lý, các ổ nhóm tội phạm do người nước ngoài cầm đầu có xu hướng dịch chuyển địa bàn hoạt động sang Việt Nam.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: CACC

Đầu năm 2026, các đối tượng móc nối với Nguyễn Hồng Thảo Nhi (SN 1992) để thuê căn nhà trên, thiết lập giường tầng, mạng Internet tốc độ cao để quản lý nhân sự theo mô hình "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Hai đối tượng Fan HaiMing và Cao JiaLiang được phân công nhập cảnh vào Việt Nam để trực tiếp quản lý, điều hành đường dây. Thực tế, nhóm này đã tiến hành các hoạt động lừa đảo nhắm đến công dân Trung Quốc.

Nhóm người Trung Quốc bị phát hiện lưu trú tại phường Hiệp Bình để lập công xưởng lừa đảo. Ảnh: CACC

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dai Fei, Hu Guoyu, Zhou Wendong, Quách Thị Huế, Phạm Thanh Sơn, Phạm Thị Huỳnh Như, Fan HaiMing, Cao JiaLiang, Nguyễn Hồng Thảo Nhi về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Tính đến nay, trong cao điểm 45 ngày đêm, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can (trong đó có 9 bị can người nước ngoài, 6 chủ/quản lý cơ sở lưu trú và 7 đối tượng môi giới).