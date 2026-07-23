Ngày 23/7, Công an TP Đồng Nai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Sang (33 tuổi, trú phường Trảng Dài) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Nguyễn Thanh Sang khi bị bắt giữ. Ảnh: Đ.A

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây chuyên sản xuất, mua bán nhiều loại giấy tờ giả như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), bằng cấp, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác.

Các đối tượng sử dụng Facebook để quảng cáo dịch vụ làm giấy tờ giả, liên lạc với khách hàng qua tài khoản ẩn danh trên các ứng dụng nhắn tin và nhận tiền qua tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Để che giấu hoạt động, nhóm này thuê địa điểm ở khu vực hẻo lánh làm nơi sản xuất, đồng thời sử dụng Telegram, thiết bị Dcom và sim dữ liệu không chính chủ để liên lạc.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đồng Nai xác định Sang là người cầm đầu đường dây. Sang từng có một tiền án về tội sản xuất, mua bán con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Công an kiểm tra, thống kê phôi, giấy tờ giả bị thu giữ. Ảnh: Đ.A

Qua điều tra ban đầu, Sang thuê một căn nhà tại ấp 20, xã Bình Mỹ, TPHCM làm nơi sản xuất giấy tờ giả.

Ngày 3/6, lực lượng công an kiểm tra căn nhà, bắt giữ Sang và thu giữ 221 phôi CCCD, 180 phôi GPLX, 39 con dấu giả, 31 giấy tờ giả đã hoàn thiện cùng 2 máy tính, một máy khắc laser, 5 máy in màu, một máy ép phôi và nhiều dữ liệu điện tử khác.

Tại cơ quan điều tra, Sang khai bắt đầu sản xuất, mua bán giấy tờ giả trên không gian mạng từ cuối năm 2025 nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan công an đang mở rộng điều tra, làm rõ những người liên quan để xử lý theo quy định.