Theo PEOPLE, nam diễn viên bị bắt tại New Orleans lần thứ 2 trong 1 tháng cùng tội danh. Hôm 17/2, Shia LaBeouf bị bắt và sau đó nộp tiền bảo lãnh để được tại ngoại.

Shia LaBeouf sinh năm 1986, là một trong những diễn viên nổi tiếng của Hollywood, đặc biệt qua loạt phim Transformers (Robot đại chiến) và Nymphomaniac (Người đàn bà cuồng dâm).

Nam diễn viên bị tố hành hung người khác ở mức độ nhẹ khi tham dự sự kiện lễ hội Mardi Gras.

Ngày 28/2, Shia LaBeouf đã ra sở cảnh sát đầu thú và đã nộp 5.000 USD (khoảng 130 triệu đồng) để được tại ngoại.

Luật sư của LaBeouf và đại diện Sở Cảnh sát New Orleans hiện chưa phản hồi về vụ việc.

Trong lần bắt giữ hôm 17/2, Shia LaBeouf bị tạm giam với 2 tội danh hành hung ít nghiêm trọng sau một vụ xô xát trên phố và trong quán bar thuộc sự kiện ở lễ hội Mardi Gras.

Hình ảnh Shia LaBeouf sau khi bị bắt.

Theo báo cáo ban đầu của cảnh sát, một người đã cáo buộc nam diễn viên đấm vào mặt mình khiến mũi của người này có khả năng bị vẹo. Cùng với đó, Shia LaBeouf bị cáo buộc liên tục dùng từ ngữ thiếu chuẩn mực.

Shia LaBeouf được yêu cầu duy trì việc điều trị lạm dụng chất kích thích, thực hiện các xét nghiệm liên quan đến ma tuý và nộp 100 nghìn USD (khoảng 2,6 tỷ đồng) tiền bảo lãnh để được tại ngoại.

Trong cuộc phỏng vấn với Channel 5 with Andrew Callaghan đăng trên YouTube hôm 28/2 được ghi hình trước thời điểm bị bắt, nam diễn viên nói anh không bao biện cho các hành vi của mình dẫn đến việc bị bắt hôm 17/2 nhưng không cho rằng việc đi cai nghiện là giải pháp tốt nhất cho mình.