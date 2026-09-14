Ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ nghi can liên quan vụ án mạng xảy ra tại một căn nhà ở xã Phước Hải, khiến một người tử vong và hai người bị thương.

Nạn nhân tử vong là ông P.H.T. (72 tuổi). Hai người bị thương, hiện đã qua cơn nguy kịch, là bà N.T.M. (58 tuổi, vợ ông T.) và anh N.V.L. (34 tuổi, con rể ông T. và bà M.).

Công an phong tỏa hiện trường, truy xét nghi can gây án. Ảnh: L.A

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 13/9, hàng xóm nghe nhiều tiếng truy hô, kêu cứu phát ra từ căn nhà trên đường Võ Thị Sáu, ấp Tân Hội, xã Phước Hải.

Khi chạy đến, người dân phát hiện ông T. đã tử vong, bà M. và anh L. bị thương nặng. Cả ba người đều có nhiều thương tích trên cơ thể.

Nhận tin báo, Công an TPHCM phối hợp Công an xã Phước Hải phong tỏa hiện trường, tổ chức truy xét nghi can.

Qua điều tra ban đầu, công an nhanh chóng xác định nghi can là một thanh niên 24 tuổi, người quen của gia đình nạn nhân. Sau khi gây án, nghi can rời khỏi hiện trường bằng xe máy.

Vài giờ sau, lực lượng công an bắt giữ được nghi can. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và động cơ gây án.