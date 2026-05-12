Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đã bắt giữ Hồ Bảo Khanh (21 tuổi, ngụ xã Châu Thành, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Giết người”, liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một nhà trọ ở phường Hưng Phú.

Nghi phạm Hồ Bảo Khanh. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 10/5, anh L.T.L., chủ dãy trọ ở khu vực Phú Thắng, phường Hưng Phú, phát hiện phòng trọ số 6 có mùi lạ nên gọi điện yêu cầu Hồ Bảo Khanh - người thuê phòng - quay về mở cửa kiểm tra.

Đến khoảng 1h ngày 11/5, do không liên lạc được với Khanh, chủ nhà trọ cùng người dân xung quanh đã phá khóa phòng. Bên trong, mọi người phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng.

Nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết và truy xét nghi phạm.

Qua điều tra, công an xác định Hồ Bảo Khanh là nghi phạm trực tiếp gây án. Đến ngày 11/5, lực lượng chức năng đã bắt giữ Khanh tại khu dân cư Hồng Loan, phường Cái Răng.

Cơ quan điều tra làm việc với Hồ Bảo Khanh. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Tại cơ quan công an, Hồ Bảo Khanh khai có quan hệ sống chung như vợ chồng với chị L.T.Q.T. (21 tuổi, ngụ xã Châu Thành, TP Cần Thơ). Trong quá trình chung sống, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc và sinh hoạt.

Theo lời khai, tối 1/5, sau khi cãi nhau về chuyện chi tiêu và công việc, do bực tức vì cho rằng chị T. có lời lẽ xúc phạm mình và gia đình, Khanh đã ra tay sát hại nạn nhân khi chị này đang ngủ. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị T. đang mang thai.

Sau khi gây án, Khanh ở lại phòng trọ qua đêm rồi rời đi vào sáng hôm sau. Từ ngày 2-4/5, đối tượng di chuyển giữa TPHCM và một quán bida tại xã Châu Thành.

Tối 4/5, Khanh quay lại phòng trọ, ngủ qua đêm tại hiện trường vụ án rồi tiếp tục rời đi vào sáng hôm sau.

Chiều 6/5, nghi phạm mua dầu hỏa và xăng mang về phòng trọ, tưới lên thi thể nạn nhân cùng nhiều đồ đạc trong phòng trước khi khóa cửa bỏ đi nhằm xóa dấu vết.

Sau đó, Khanh vẫn sinh hoạt bình thường, chơi bida và chạy xe chở khách cho đến khi bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.