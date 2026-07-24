Tối 24/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết đã bắt giữ Phạm Văn Chiến (SN 1985, trú xã Kiến Minh, Hải Phòng), nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra tại phường Lưu Kiếm.

Đối tượng Phạm Văn Chiến đã bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Theo cơ quan công an, khoảng 23h ngày 22/7, chị Trần Thị A. (SN 1989, trú phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng) đang ngồi trên xe máy đỗ trước cửa khách sạn tại khu vực nút giao đường 10 (phường Lưu Kiếm, Hải Phòng). Bất ngờ, một người đàn ông đi xe máy tiếp cận chị.

Đối tượng dùng hung khí đâm nhiều nhát vào chị A. khiến nạn nhân tử vong rồi nhanh chóng điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, rà soát các mối quan hệ của nạn nhân và triển khai lực lượng truy xét đối tượng gây án.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Phạm Văn Chiến là nghi phạm gây ra vụ án. Đến ngày 23/7, Công an TP Hải Phòng đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Thời điểm bị bắt, Chiến đang có mặt trên đường Phạm Văn Đồng, khu vực dưới chân đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ động cơ gây án và củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.